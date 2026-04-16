Апатинска пивара прославља 270 година постојања

Аутор:

АТВ
16.04.2026 11:11

Спот за прославу јубилеја Апатинске пиваре, бренд Јелен пиво. Александар Стојковић Пикси држи пиво.
Поводом великог јубилеја 270 година постојања Апатинске пиваре бренд Јелен пиво представља нову кампању која доноси наставак већ добро познате платформе "Чуј, добар. Најбољи!".

Ријеч је о новом поглављу приче, испуњеним аутентичним хумором и препознатљивим односима међу ликовима, овај пут додатно обогаћеним снажним освртом на дугу традицију и насљеђе Апатинске пиваре. Легендарни глумци Александар Стојковић Пикси и Жељко Стјепановић овог пута на себи својствен начин, уз хладан Јелен, подсјећају да су генерације њихових предака уживале у Јелен пиву.

Кампања кроз три ТВ спота доноси атмосферу свакодневних, свима блиских ситуација, овог пута у кафанском амбијенту, гдје двојица комшија уз Јелен пиво откривају занимљиве чињенице о времену настанка пиваре.

У духовитом дијалогу подсјећају да је пивара основана у периоду када није било ни телефона, ни струје, па чак ни парне машине уз опаску да ће се и Француска револуција тек касније догодити.

Управо тај контраст између прошлости и садашњости додатно наглашава вриједност трајања и квалитета, који се са генерације на генерацију преноси кроз Јелен пиво. Иза Апатинске пиваре стоји 270 година традиције, знања и посвећености у стварању пива које генерације препознају и воле.

Кампања је реализована на територији Републике Српске, а сценарио потписује Жељко Стјепановић, првак драме Народног позоришта Републике Српске, који се уједно појављује и у једној од главних улога. Уз њега, у спотовима се појављује Александар Стојковић Пикси, чиме је настављена сарадња која је већ препозната од стране публике и љубитеља Јелен пива.

"Ова кампања за мене има посебну вриједност јер говори о традицији дугој 270 година – што је ријеткост данас. Велика је одговорност, али и задовољство бити дио такве приче. Кроз снимање смо се стварно забавили, али смо истовремено осјетили и ту снагу традиције коју Апатинска пивара носи са собом. Мислим да публика препознаје ту искреност и енергију коју уносимо у ове приче. И што је најважније - ово није крај, већ почетак нових наставака које тек спремамо“, изјавио је Александар Стојковић Пикси.

Нова кампања наставља да гради препознатљив наратив бренда Јелен пиво, који кроз једноставне, животне ситуације и аутентичне ликове повезује хумор, традицију и квалитет. Јубилеј од 270 година Апатинске пиваре додатно учвршћује позицију Јелен пива као симбола дуговјечности и поузданог избора, што потврђује и добро позната реченица из кампање "Чуј, добар. Најбољи".

Са традицијом дугом готово три вијека, Апатинска пивара, основана 1756. године, прошла је кроз бројне фазе развоја од индустријализације и увођења савремених производних метода у 19. вијеку, до раста у периоду након Другог свјетског рата када постаје један од водећих произвођача пива у Југославији. Након приватизације додатно шири капацитете и данас послује као модерна пивара у оквиру Malson Coors групације, спајајући богату традицију са савременим технологијама и глобалним знањем.

