Logo
Large banner

Авион принудно слетио, пилот одмах пребачен у болницу

Аутор:

АТВ
16.04.2026 10:46

Коментари:

0
Пилот са слушалицама на ушима управља авионом.
Фото: Leah Newhouse/Pexels

Код Винковаца на истоку Хрватске принудно је слетио мањи авион. На терену се налазе све хитне службе, а пилот је завршио у болници.

ПУ вуковарско-сремска је данас око 09,35 сати примила дојаву да је у близини Иванкова дошло до принудног слијетања мањег авиона, пренио је Јутарњи лист.

БОРС поднио кривичне пријаве: Стоп величању ратног злочинца Махмуљина

Тамо су одмах послате све хитне службе. На мјесту догађаја је пронађен авиион и особа која је управљала летјелицом превезена је у Општу жупанијску болницу у Винковцима, наводи полиција.

На мјесту догађаја се спроводи увиђај како би се утврдиле све околности, додаје се у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

авион

пилот

принудно слијетање

болница

Коментари (0)
  • Најновије

  • Најчитаније

13

06

МУП Српске издао саопштење: Појачане мјере безбједности

13

03

Минић: Расте свијест грађана и привредника о значају осигурања

13

01

Ухапшен Бањалучанин због провале у приватну кућу

12

58

Стевандић разговарао са студентима Правног факултета

12

57

м:тел наградна игра "Никад лакше до аута" доноси вриједне награде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner