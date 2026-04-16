Преминуо један од оснивача Дивљих јагода

Нихад Јусуфхоџић, један од оснивача популарног бенда "Дивље јагоде", преминуо је јуче, 15. априла, у Бихаћу.
Вијест о његовој смрти потврдио је Анте Јанковић, пјевач и један од оснивача овог бенда, који се објавом на друштвеној мрежи Facebook опростио од Нихада.
"Данас ме затекла вијест коју је тешко прихватити... Отишао је мој пријатељ Нихад Јусуфхоџић, човјек с којим сам дијелио не само позорницу, него и дио живота кроз 'Дивље јагоде'. Заједно смо свирали, смијали се и пролазили кроз све оно што музика и право пријатељство могу донијети. Те успомене заувијек ће остати са мном. Хвала ти на свему што си био и што си оставио иза себе. Почивај у миру пријатељу", написао је он.
Од њега се опростио и Сеад Зеле Липовача.
"Р.И.П. добри мој Нихаде. Нема ријечи утјехе ...", кратко је написао Липовача.
Иначе, Нихад је бх. рок музичар и један од многобројних представника сарајевске школе поп рока.
На сарајевској музичкој сцени појављује се 1972. свирајући бас-гитару у рок групи Зенит. Са овим саставом наступио је 1974. на "БООМ фестивалу '74" одсвиравши пјесму "Стара је кућа празна".
Након наступа с групом Зенит, заједно са Сеадом Липовачом и Антом Јанковићем оснива групу "Дивље јагоде" с којима је свирао на прве четири сингл плоче и њиховом дебитантском албуму из 1978, преносе Независне.
