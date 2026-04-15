Стефан Карић осуђен због пребијања Наташе Шавије: Ово су детаљи

Наташа Шавија је оптужила бившег ријалити учесника Стефана Карића да јој је 1. маја 2023. године нанио тешке тјелесне повреде, што је покренуло судски поступак који је година био у фокусу јавности.

Како је раније током процеса наведено, Карић се у више наврата појављивао на рочиштима, док се Шавија у једном периоду није одазивала заказаним суђењима. У априлу прошле године, међутим, први пут се појавила пред судом, након чега је поступак настављен.

Како сазнаје Телеграф.рс, након спроведеног поступка и оцјене доказа, донесена је пресуда којом је Стефан Карић проглашен кривим и осуђен на условну казну затвора у трајању од три године.

Како сазнаје овај портал од извора блиског случају, одлука суда донесена је након детаљне анализе свих изведених доказа и свједочења, чиме је окончан један од најпраћенијих ријалити и судских процеса у јавности.

Подсјетимо, Наташа Шавија је оптужила Стефана Карића да јој је нанио тешке тјелесне повреде због чега је она завршила у болници са вишеструким преломима на лицу.

Шавија имала двије операције

Наташа је имала двије операције ока како би успјела да поврати стари физички изглед

"Надам се да нећу имати психичке посљедице"

Шавија је једном приликом проговорила о посљедицама повреда које је доживјела.

- Деформисана сам за цијели живот! Не знам да ли ће ми око икада изгледати као прије. Капак ми је непомичан, а прије операције је било још горе, није се помјерао ни када сам прстом покушавала да га подигнем. Моја породица је доживјела још већи стрес од мене. Увијек сам била јака за све што ми се дешавало у животу - рекла је она на почетку обраћања.

- Вјерујем да нећу имати психичке посљедице, барем се надам... Вјероватно ћу се плашити да изађем сама на улицу, али ћу радити на томе да временом ојачам. Једино што желим у овом тренутку је да се све врати на старо и да опет изгледам као прије, а да они који су ми ово учинили буду адекватно кажњени! Пуно сам читала о физичком и психичком насиљу, и схватила да ово што сам ја преживјела много је горе од породичног насиља - рекла је она тада на ТикТоку.

