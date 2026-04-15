Позната пјевачица шокирала детаљима о васпитању сина: ''Муж је побјегао са њим у купатило''

Пјевачица Оља Карлеуша потпуно је искрено отворила душу о свом приватном животу, истакавши да јој је улога мајке увијек била на првом мјесту, због чега је свјесно запоставила своју музичку каријеру.
Иако њен син Павле данас више није дијете, већ одрастао младић, пјевачица се присјетила његовог одрастања и открила детаље о динамици у својој породици.
Србија
Завршне ријечи у случају ''Бањска'': Приштински тужилац тражи доживотни затвор за тројицу Срба
Оља је признала да је у кући имала улогу “строгог полицајца”, док је њен супруг, познати бизнисмен Предраг Петровић, имао знатно смиренији приступ васпитању и неретко је сина штитио од батина. Оља се присјетила једне анегдоте која најбоље описује њихове родитељске стилове.
– Ја сам увијек била тај Хитлер. Када је Павле био мали, први пут сам га лупила по гузи, можда је имао, рецимо двије године. Можда је био и мало мањи. Ударила сам га по гузи зато што смо супруг и ја сједили на гарнитури, а он је стајао код штекера и све вријеме гурао прст. Ја му кажем: ‘Павле не, Павле немој’, а мој супруг каже: ‘Нема везе ја сам ставио заштиту на штекер’.
Хроника
Супружници страдали заједно у пожару
– Ја кажем кад оде код бабе и деде, у том моменту нема заштиту. И ја у том моменту устајем и крећем, мој муж је видио шта ће да се деси. Међутим ја како сам устала, муж је устао брже, зграбио Павла и побјегао са њим у купатило. И онда је све вријеме из купатила, са њим, говорио: ‘Смири се, смири се’. Ја сам била та која је била строжа – рекла је она на Адриа ТВ.
Поред породичних анегдота, пјевачица се осврнула и на најтежи период у животу када се суочила са изненадним и озбиљним здравственим проблемом. Како је истакла, симптоми су је затекли потпуно неспремну, јер је одувијек водила изузетно здрав начин живота.
Хроника
Трагедија у Зеници: У стану пронађено тијело Алме Хускић
– Никада нисам имала здравствених проблема. Без обзира на посао којим се бавим, никад нисам пила алкохол, газирано. Не пушим, не пијем кафу, лијеижем рано, рано устајем. Живим здрав живот и одједном осјетим да се нешто дешава. Прво се јавио тај бол у листу лијеве ноге који је подсјећао на грч.
– Убрзо се испоставило да проблем уопште није безазлен, већ да је у питању тромб. Описујући агонију, страх и неизвјесност са којима се суочила, Оља је изнела застрашујуће детаље своје борбе, преноси Блиц.
