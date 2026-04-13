Урош оплео по Станији након што је насрнула на њега у Елити

Станија Добројевић и Урош Станић ушли су у жесток вербални окршај у ријалитију "Елита 9", који је на крају ескалирао.
Током расправе, Станија је тражила да га удаље од ње, упозоравајући да не направи проблем, док је Урош изнео оптужбе да је она насилна.
Ситуација је у једном тренутку постала напета, након чега је дошло до њеног насртаја на Уроша, док је он викао из свег гласа, што је изазвало бројне реакције на друштвеним мрежама.
Након цијеле драме, Урош се сада суочио са Станијом у Бијелој кући.
Урош Станић изнео је своје мишљење о Станији Добројевић, које се и те како промијенило након њеног насртаја на њега.
- Показала си да си слабић и да ниси никакав играч. Сасуо сам истину о теби. Укаљано ти је уме и образ - јасан је био он.
- Пустићу те да смрдиш у муљу. Сматрам да си усисивач банковних рачуна. Фуј. Што даље од мене - рекао је Урош потом у "Елити 9".
Иначе, Станија је данас добила честитку за Ускрс од мајке, која ју је потпуно сломила.
- Знаш да не волим овакве ствари. Дошла си да будеш са нама, а ти си ту и славиш Ускрса међу људима којима не припадаш. Сада имаш све о чему си одувијек сањала. Немаш потребу да се било коме правдаш. Превише те је све ту понијело. Воли те мајка највише на свету - гласила је честитка.
- Волим и ја тебе, праштај, нисам савршена. Ја сам на оца гладијатор и жена ратница. Ту сам гдје сам, ови људи не разумију рјечник који си ме ти учила. Називају ме фолирантом кад сам фина. Носим се са ситуацијама како знам и умијем. За све моје грешке нек ми суди Бог, а не људи - испричала је Станија.
- Рекла си да познајеш колико је твоја мајка крхка - наставио је Дарко.
- Она никада не псује, никада не диже тон. Ја сам сигурна да она плаче због свега што је мој бивши партнер рекао. Носим се са ситуацијом - рекла је Станија.
Подсјетимо, поводом прославе Васкрса у Бијелој кући организовано је славље, а учеснице ријалитија "Елита 9", Маја Маринковић и Станија Добројевић, добиле су пакете са храном, тортама и другим поклонима које су им послали најближи.
Ипак, посебно интересовање изазвао је поклон који је стигао баш за Станију, и који је привукао највише пажње међу учесницима.
Наиме, бивши учесник Филип Цар послао јој је торту препуну њихових заједничких фотографија из периода када су заједно боравили у "Задрузи 5".
Када је угледала поклон, Станија се одушевила, те је уз осмијех јавно поздравила Филипа и захвалила му се на овом прелијепом гесту.
(Телеграф)
