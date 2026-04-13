Logo
Large banner

Она 16, он 17 година и стају на "луди камен": Ћерка Тајсона Фјурија први пут у јавности с вjереником

Аутор:

АТВ
13.04.2026 15:38

Коментари:

0
Венецуела Фјури и њен вјереник су се ускладили са стајлинзима, па су и због тога доспјели у центар пажње чим су се појавили.

Ћерка боксерске легенде, чувеног Тајсона Фјурија, шеснаестогодишња Венецуела Фјури, и њен вјереник Ноа Прајс (17) привукли су велику пажњу када су се заједно појавили на мечу њеног оца, што је било њихово прво заједничко појављивање у јавности.

Запросио ју је прије неколико мјесеци, а недавно је Венецуела доспјела у центар пажње и због прославе дјевојачке вечери коју је организовала за блиске пријатеље и породицу.

За ову прилику су ускладили стајлинге; Венецуела се појавила у тиркизној гламурозној хаљини украшеној перлама коју је искомбиновала с ципелама у боји коже и упадљивим накитом, док је њен вјереник носио елегантно црно одијело и бијелу кошуљу.

Изгледали су опуштено док су позирали фотографима, а шушка се да ће ускоро и стати на луди камен, с обзиром на то да је девојачко вече већ прослављено.

Ноа је запросио Венецуелу на прослави њеног 16. рођендана, а Тајсон је имао шаљив коментар поводом прославе момачке вечери свог будућег зета: "Ако је буде, бићу тамо и довешћу стриптизете", пише Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

вјенчање

Свадба

Тајсон Фјури

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пјевачица Бритни Спирс

Сцена

Бритни Спирс завршила на лијечењу

7 ч

0
Едита Арадиновић

Сцена

Eдита доживјела непријатност: "Ово је трећи пут за мјесец и по дана"

8 ч

0
Миљана Кулић објавила тужне вијести

Сцена

Миљана Кулић објавила тужне вијести

21 ч

0
Свађа Даче и Качавенде, прекинут програм у Елити

Сцена

Прекинут програм у Елити због жестоког сукоба

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

11

Скандал тресе Шпанију: Подигнута оптужница против супруге Педра Санчеза

17

01

Уз овај заборављени трик наших бака имаћете саксије пуне цвијећа

16

53

Да ли је Ђоковић завршио са тенисом? Ево шта каже најбољи тенисер свих времена

16

53

Бивши батлер открио како се Ендру понашао иза затворених врата: "Нико није хтио да буде у његовој близини"

16

50

Трамп: Ако ирански бродови приђу блокади, биће уништени

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner