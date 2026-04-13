Она 16, он 17 година и стају на "луди камен": Ћерка Тајсона Фјурија први пут у јавности с вjереником

Аутор:АТВ
Коментари:0
Венецуела Фјури и њен вјереник су се ускладили са стајлинзима, па су и због тога доспјели у центар пажње чим су се појавили.
Ћерка боксерске легенде, чувеног Тајсона Фјурија, шеснаестогодишња Венецуела Фјури, и њен вјереник Ноа Прајс (17) привукли су велику пажњу када су се заједно појавили на мечу њеног оца, што је било њихово прво заједничко појављивање у јавности.
Запросио ју је прије неколико мјесеци, а недавно је Венецуела доспјела у центар пажње и због прославе дјевојачке вечери коју је организовала за блиске пријатеље и породицу.
За ову прилику су ускладили стајлинге; Венецуела се појавила у тиркизној гламурозној хаљини украшеној перлама коју је искомбиновала с ципелама у боји коже и упадљивим накитом, док је њен вјереник носио елегантно црно одијело и бијелу кошуљу.
Изгледали су опуштено док су позирали фотографима, а шушка се да ће ускоро и стати на луди камен, с обзиром на то да је девојачко вече већ прослављено.
Ноа је запросио Венецуелу на прослави њеног 16. рођендана, а Тајсон је имао шаљив коментар поводом прославе момачке вечери свог будућег зета: "Ако је буде, бићу тамо и довешћу стриптизете", пише Б92.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму