Црногорски превозници настављају протесте и сљедеће седмице

Удружење превозника Црне Горе поднијело је полицији захтјев за наставак протеста на граничним прелазима и идуће седмице.
Предсједник Удружења Ђорђије Љешњак рекао је да им се нико из Владе није јављао у вези са њиховим захтјевима који се, између осталог, односе на враћање ПДВ-а и акциза, продужење радног времена инспекција и царине на границама, те увођење бенефицираног стажа за професионалне возаче.
Савјети
Најчешће грешке због којих не долази до губитка килограма иако сте на дијети
Превозници Црне Горе су од уторка, 14. априла, поново блокирали увоз и извоз робе на граничним прелазима.
Чланови Удружења паркирали су камионе у близини граничних прелаза поред пута, не ометајући саобраћај осталих возила, а пролаз омогућавају камионима који превозе лијекове, животиње и запаљиви материјал.
Полиција им је дозволила блокаду свих граница, осим Луке Бар.
Србија
Дијете (3) ножем повриједило око: Услиједила хитна операција
Превозници се заједно са колегама из региона противе и европским правилима електронске контроле улазака у земље ЕУ на основу којих професионалне возаче третирају као туристе и ограничавају њихов боравак на 90 дана у оквиру пола године.
(СРНА)
