Logo
Large banner

Црногорски превозници настављају протесте и сљедеће седмице

Аутор:

АТВ
16.04.2026 09:53

Коментари:

0
Превозници протестују
Фото: АТВ

Удружење превозника Црне Горе поднијело је полицији захтјев за наставак протеста на граничним прелазима и идуће седмице.

Предсједник Удружења Ђорђије Љешњак рекао је да им се нико из Владе није јављао у вези са њиховим захтјевима који се, између осталог, односе на враћање ПДВ-а и акциза, продужење радног времена инспекција и царине на границама, те увођење бенефицираног стажа за професионалне возаче.

Превозници Црне Горе су од уторка, 14. априла, поново блокирали увоз и извоз робе на граничним прелазима.

Чланови Удружења паркирали су камионе у близини граничних прелаза поред пута, не ометајући саобраћај осталих возила, а пролаз омогућавају камионима који превозе лијекове, животиње и запаљиви материјал.

Полиција им је дозволила блокаду свих граница, осим Луке Бар.

Превозници се заједно са колегама из региона противе и европским правилима електронске контроле улазака у земље ЕУ на основу којих професионалне возаче третирају као туристе и ограничавају њихов боравак на 90 дана у оквиру пола године.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црна Гора

Штрајк

превозници

Гранични прелаз

Протести

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дојаве о бомбама у два сарајевска тржна центра

Хроника

Дојаве о бомбама у два сарајевска тржна центра

3 ч

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.

Свијет

Нетанјаху: Настављамо операције против Хезболаха

3 ч

0
Радник ради на стубу за струју.

Градови и општине

Сутра без струје 3.000 потрошача

3 ч

0
Сузана Манчић гостује у емисији

Сцена

Сузана Манчић се одрекла луксуза: Продала стан у центру града, сада живи у кући без струје и воде

3 ч

0

Више из рубрике

Мушкарац (30) осумњичен за силовање у апартману

Регион

Мушкарац (30) осумњичен за силовање у апартману

3 ч

0
Застава Словеније се вијори на тврђави поред језера.

Регион

Покренута истрага против градоначелника Марибора због примања мита

4 ч

0
Спровођење ухапшеног у Црној Гори

Регион

Разбијен огранак "Балканског картела", ухапшено 12 особа, заплијењене тоне дроге

21 ч

0
Радник са заштитном опремом обрађује дрво у хали предвиђеној за тај посао.

Регион

Измјене Закона о раду: Запослени могу да раде до 67. године ако желе

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

06

МУП Српске издао саопштење: Појачане мјере безбједности

13

03

Минић: Расте свијест грађана и привредника о значају осигурања

13

01

Ухапшен Бањалучанин због провале у приватну кућу

12

58

Стевандић разговарао са студентима Правног факултета

12

57

м:тел наградна игра "Никад лакше до аута" доноси вриједне награде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner