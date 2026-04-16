МУП Српске издао саопштење: Појачане мјере безбједности

Аутор:АТВ
МУП Републике Српске поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ (1941-1945) предузима појачане мјере безбједности с циљем очувања јавног реда и мира, безбједности свих присутних грађана, као и несметаног одвијања комеморативног скупа.
Планирано је ангажовање већег броја полицијских службеника који ће вршити обезбјеђење локације, регулисање саобраћаја, контролу приступа, као и друге превентивне активности.
Министар унутрашњих послова Републике Српске издао је Наредбу о забрани саобраћаја за сва моторна возила, осим возила која ће вршити организовани превоз грађана – посјетилаца Дана сјећања 19. априла 2026. године у временском периоду од од 06,00 до 18,00 часова на магистралном путу М1-100, дионица Дркасенић – Гранични прелаз Доња Градина (граница Републике Српске и Републике Хрватске).
У истом временском периоду забрањује се саобраћај за теретна моторна возила чија укупна маса прелази 3,5 тоне на сљедећим путним дионицама магистралних путева: - Магистрални пут М I-100 дионица: Козарска Дубица – Костајница;
Министарство у сједишту, полицијске управе и полицијске станице, за наведени дан неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја.
Апелујемо на грађане који ће присуствовати обиљежавању, да поштују упутства полицијских службеника и редарских служби, да на вријеме планирају свој долазак, те да избјегавају ношење предмета који могу угрозити безбједност других лица.
"Превознике подсјећамо да аутобуси којим се организује долазак грађана морају у недјељу, 19. априла до 10,00 часова бити у Доњој Градини, а остали грађани који долазе својим возила до 10,45 часова", наводи се у саопштењу полиције.
Употреба дронова је забрањена на ширем подручју Спомен подручја Доња Градина, сем онима који су добили дозволу Министарства.
"Министарство унутрашњих послова Републике Српске захваљује грађанима на разумијевању и сарадњи", наводи се у саопштењу.
