МУП Српске издао саопштење: Појачане мјере безбједности

АТВ
16.04.2026 13:06

Фото: ATV

МУП Републике Српске поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ (1941-1945) предузима појачане мјере безбједности с циљем очувања јавног реда и мира, безбједности свих присутних грађана, као и несметаног одвијања комеморативног скупа.

Планирано је ангажовање већег броја полицијских службеника који ће вршити обезбјеђење локације, регулисање саобраћаја, контролу приступа, као и друге превентивне активности.

Министар унутрашњих послова Републике Српске издао је Наредбу о забрани саобраћаја за сва моторна возила, осим возила која ће вршити организовани превоз грађана – посјетилаца Дана сјећања 19. априла 2026. године у временском периоду од од 06,00 до 18,00 часова на магистралном путу М1-100, дионица Дркасенић – Гранични прелаз Доња Градина (граница Републике Српске и Републике Хрватске).

У истом временском периоду забрањује се саобраћај за теретна моторна возила чија укупна маса прелази 3,5 тоне на сљедећим путним дионицама магистралних путева: - Магистрални пут М I-100 дионица: Козарска Дубица – Костајница;

  • Магистрални пут М I-100 дионица: Козарска Дубица – Драксенић;
  • Магистрални пут М I-102 дионица: Драксенић – Градишка;
  • Магистрални пут М II -501 дионица: Козарска Дубица - Приједор. Од 18. априла од 00,00 до 19. априла до 19,00 часова на снази је Наредба о забрани превоза експлозивних материја и наоружања и војне опреме у друмском саобраћају, осим за превоз противградних ракета за потребе ЈП "Противградна превентива Републике Српске" на сљедећим путним правцима:
  • Магистрални пут М1-100 дионица: Нови Град 2 – Костајница; Костајница – Козарска Дубица 1; Козарска Дубица 1 – Козарска Дубица 2; Козарска Дубица 2 – Драксенић; Драксенић – Гранични прелаз Градина;
  • Магистрални пут М1-102 дионица: Драксенић – Врбашка 1; Врбашка 1 – Врбашка 2; Врбашка 2 – Чатрња, Чатрња – Градишка.
  • Магистрални пут М2-501 дионица: Козарска Дубица 1 – Приједор 1.

Министарство у сједишту, полицијске управе и полицијске станице, за наведени дан неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја.

Апелујемо на грађане који ће присуствовати обиљежавању, да поштују упутства полицијских службеника и редарских служби, да на вријеме планирају свој долазак, те да избјегавају ношење предмета који могу угрозити безбједност других лица.

"Превознике подсјећамо да аутобуси којим се организује долазак грађана морају у недјељу, 19. априла до 10,00 часова бити у Доњој Градини, а остали грађани који долазе својим возила до 10,45 часова", наводи се у саопштењу полиције.

Употреба дронова је забрањена на ширем подручју Спомен подручја Доња Градина, сем онима који су добили дозволу Министарства.

"Министарство унутрашњих послова Републике Српске захваљује грађанима на разумијевању и сарадњи", наводи се у саопштењу.

