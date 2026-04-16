м:тел наградна игра "Никад лакше до аута" доноси вриједне награде

Наградна игра "Никад лакше до аута", коју организује компанија м:тел, доноси вам прилику за освајање вриједних награда.
Уколико сте резиденцијални корисник из Републике Српске и одлучите се на доставу рачуна путем имејла у период од 1. априла до 1. јула 2026.године, аутоматски учествујете у наградној игри и имате шансу да освојите неку од седмичних награда, као и главну награду – аутомобил Volkswagen T-Roc.
Током трајања наградне игре, сваке седмице извлаче се три добитника вриједних награда, међу којима су телефони, телевизори, паметни сатови и други атрактивни уређаји. До краја наградне игре биће додијељено укупно 38 седмичних награда. Имена добитника седмичних награда редовно се објављују на званичној интернет страници компаније, а ажуриран списак награђених доступан је путем линка mtel.ba.
Наградна игра траје до 1. јула 2026. године, док је извлачење главне награде заказано за 3. јули 2026. године.
Уколико још нисте активирали рачун на имејл, то можете учинити једноставно, путем м:тел Кол центра позивом 0800 50 000, апликација м:го и Мој м:тел, у м:тел продајним мјестима, слањем имејла на адресу korisnicka.podrska@mtel.ba или путем контакт форме на mtelblog.ba.
Активирајте рачун на имејл и искористите прилику да никад лакше дођете до награда.
Додатне информације о условима и правилима наградне игре прочитајте овдје или нам се обратите на продајним мјестима широм Републике Српске.
