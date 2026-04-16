Минић: Расте свијест грађана и привредника о значају осигурања

Предсједник Владе Републике српске Саво Минић изјавио је да Агенција за осигурање Републике Српске из године у годину биљежи све боље резултате, те да је евидентно да плаћање премије осигурања није трошак, него улагање у сигурност.
Минић је рекао да подаци о броју осигураника и уплаћеним премијама говоре да значајно расте свијест људи и привредника о значају осигурања, са којим могу да обезбиједе сигурност од различитих дешавања у друштву и свијету, али и континуитет ликвидности.
"Премије које су исплаћене корисницима у Републици Српској у процентима говоре да за значајније и боље пословање не постоји сигурност без осигурања", рекао је Минић новинарима у Бањалуци, прије почетка академије поводом обиљежавања 20 година рада Агенције за осигурање Републике Српске.
Минић је руководству Агенције честитао овај значајан јубилеј, те поручио да ће Влада наставити да буде подршка у раду Агенцији, али и осигуравајућим друштвима.
"Циљ нам је да имамо што већу понуду и што бољи спектар начина осигурања, како би корисници били што сигурнији", рекао је Минић.
Агенција за осигурање Републике Српске основана је Законом о друштвима за осигурање 2006. године и има регулаторну и надзорну функцију с циљем заштите лица која имају право на осигуравајуће покриће и накнаду из осигурања као и добробит индустрије осигурања.
