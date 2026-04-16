Logo
Large banner

Минић: Расте свијест грађана и привредника о значају осигурања

Аутор:

АТВ
16.04.2026 13:03

Коментари:

0
Саво Минић на свечаној академији Агенције за осигурање Републике Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Владе Републике српске Саво Минић изјавио је да Агенција за осигурање Републике Српске из године у годину биљежи све боље резултате, те да је евидентно да плаћање премије осигурања није трошак, него улагање у сигурност.

Минић је рекао да подаци о броју осигураника и уплаћеним премијама говоре да значајно расте свијест људи и привредника о значају осигурања, са којим могу да обезбиједе сигурност од различитих дешавања у друштву и свијету, али и континуитет ликвидности.

"Премије које су исплаћене корисницима у Републици Српској у процентима говоре да за значајније и боље пословање не постоји сигурност без осигурања", рекао је Минић новинарима у Бањалуци, прије почетка академије поводом обиљежавања 20 година рада Агенције за осигурање Републике Српске.

Минић је руководству Агенције честитао овај значајан јубилеј, те поручио да ће Влада наставити да буде подршка у раду Агенцији, али и осигуравајућим друштвима.

"Циљ нам је да имамо што већу понуду и што бољи спектар начина осигурања, како би корисници били што сигурнији", рекао је Минић.

Агенција за осигурање Републике Српске основана је Законом о друштвима за осигурање 2006. године и има регулаторну и надзорну функцију с циљем заштите лица која имају право на осигуравајуће покриће и накнаду из осигурања као и добробит индустрије осигурања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

јубилеј

Саво Минић

Република Српска

Бањалука

Агенција за осигурање РС

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner