Logo
Large banner

И даље потрага за дјечаком који је нестао у Дрини

Аутор:

АТВ
27.05.2026 16:40

Коментари:

0
И даље потрага за дјечаком који је нестао у Дрини

Припадници Полицијске управе, Службе цивилне заштите, ватрогасно-спасилачке јединице и ронилачки тимови и даље претражују корито и приобални појас Дрине у близини насеља Брањево у потрази за д‌јечаком који је нестао у овој ријеци, речено је данас Срни у Полицијској управи Зворник.

Потрага за д‌јечаком трајаће док не буде пронађен, односно док не падне ноћ.

Д‌јечак је, према изјави свједока, нестао у Дрини током купања у близини Брањева.

Полицији је пријављено јуче у 15.30 часова да је д‌јечак нестао у Дрини, купајући се са групом малољетника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

дјечак нестао у Дрини

Брањево

Полиција

potraga za dječakom

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полиција Републике Српске

Хроника

Професору из Бијељине одређен притвор: Осумњичен за полно узнемиравање ученице

1 ч

0
СИПА ухапсила Радована Јелушића: Осуђиван за пљачку златаре у Токију, хапшен у Риму и Шпанији

Хроника

СИПА ухапсила Радована Јелушића: Осуђиван за пљачку златаре у Токију, хапшен у Риму и Шпанији

2 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Тешка несрећа на ауто-путу код Сарајева: Повријеђено више особа

3 ч

0
Познат идентитет младића који је погинуо код Модриче, двојица у болницама

Хроника

Познат идентитет младића који је погинуо код Модриче, двојица у болницама

3 ч

0

  • Најновије

18

09

Шок: Друга тенисерка свијета и шампионка АО испала са Ролан Гароса

17

58

Повео па се "распао": Ролан Гарос завршен за Србина!

17

54

Бијела кућа демантовала Техеран: "Чиста измишљотина"

17

45

Кох је старински колач који многе подсјећа на д‌јетињство: Прави се од основних састојака

17

41

Звао молера да окречи стан од 60 квадрата, а цијена га изненадила: "Да ли је ово нормално"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner