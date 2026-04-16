Фудбалери Србије сазнали ривале на ЕП

Омладинска фудбалска репрезентација Србије (У19) играће у Групи Б на Европском првенству 2026. године против селекција Хрватске, Италије и Украјине, одлучено је данашњим жребом одржаним на Универзитету Рексам у Велсу.
Жребом је одређено да ће се у Групи А такмичити домаћин Велс, Данска, Њемачка и Шпанија.
Европско првенство у Велсу на програму је од 28. јуна до 11. јула 2026. године. Турнир ће бити одржан у четири града, а домаћини утакмица биће стадиони у Бангору (Градски стадион), Керарфону (Овал), Денбију (Централ парк) и Рексаму (Рејскорс граунд).
Афричка куга "затворила" пијацу: Упућен апел узгајивачима
Поред борбе за континентални трон, предстојећи шампионат у Велсу има и додатни значај, јер ће служити као квалификациони турнир за ФИФА У20 Свјетско првенство, које ће се 2027. године одржати у Азербејџану и Узбекистану. Пласман на свјетску смотру обезбједиће четири најбоље селекције са турнира у Велсу, односно сви полуфиналисти, преноси Б92.
