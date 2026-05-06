Објављен снимак: Суперћелијска олуја стигла у Европу

06.05.2026 21:40

Суперћелијска олуја у Чешкој
Фото: Screenshot

Таласасти хладни фронт који се у сриједу кретао преко Чешке Републике донио је нестабилно вријеме, праћено локалним пљусковима и грмљавином, а забиљежена је и прва значајна суперћелија ове године.

Прве грмљавинске ћелије формирале су се нешто послије 14 часова у завјетрини Шумавских планина, у близини Клатова и Страконице. Управо је олуја у околини Страконице убрзо прерасла у снажну суперћелију – изоловани, ротирајући систем који може донијети екстремне временске услове.

Ова олуја изазвала је град пречника неколико центиметара на подручју од Слапа до Тинца над Сазавоу, док су бујни пљускови донијели и до 20 литара кише по квадратном метру у кратком временском периоду. Суперћелија је забиљежена и у околини Прага, гдје је фотографисана из мјеста Странчице.

Како се кретала ка сјевероистоку, олујна ћелија је у региону Бенешова почела да се спаја са новим олујним језгрима са југоистока, што је довело до слабљења и постепеног нестанка доминантне суперћелије.

Метеоролози наводе да је до формирања ове снажне олује дошло усљед израженог смицања вјетра, односно промјене правца и брзине вјетра са висином, у комбинацији са великом количином енергије у атмосфери која подстиче узлазна струјања.

Чешки хидрометеоролошки завод упозорио је да би се олујна активност могла наставити и у наредним сатима у подручјима под упозорењем, уз могућност нових интензивних грмљавинских система.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

