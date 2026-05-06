Објављен снимак: Суперћелијска олуја стигла у Европу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Таласасти хладни фронт који се у сриједу кретао преко Чешке Републике донио је нестабилно вријеме, праћено локалним пљусковима и грмљавином, а забиљежена је и прва значајна суперћелија ове године.
Прве грмљавинске ћелије формирале су се нешто послије 14 часова у завјетрини Шумавских планина, у близини Клатова и Страконице. Управо је олуја у околини Страконице убрзо прерасла у снажну суперћелију – изоловани, ротирајући систем који може донијети екстремне временске услове.
БиХ
Ходочаснике из Српске пресрела полиција ФБиХ
Ова олуја изазвала је град пречника неколико центиметара на подручју од Слапа до Тинца над Сазавоу, док су бујни пљускови донијели и до 20 литара кише по квадратном метру у кратком временском периоду. Суперћелија је забиљежена и у околини Прага, гдје је фотографисана из мјеста Странчице.
Како се кретала ка сјевероистоку, олујна ћелија је у региону Бенешова почела да се спаја са новим олујним језгрима са југоистока, што је довело до слабљења и постепеног нестанка доминантне суперћелије.
Економија
Див из Словеније угасио фабрику и преселио производњу у БиХ
Метеоролози наводе да је до формирања ове снажне олује дошло усљед израженог смицања вјетра, односно промјене правца и брзине вјетра са висином, у комбинацији са великом количином енергије у атмосфери која подстиче узлазна струјања.
Чешки хидрометеоролошки завод упозорио је да би се олујна активност могла наставити и у наредним сатима у подручјима под упозорењем, уз могућност нових интензивних грмљавинских система.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
01
21
55
21
40
21
20
21
05
Тренутно на програму