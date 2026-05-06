Ходочаснике из Српске пресрела полиција ФБиХ

Ходочасници из Источног Новог Сарајева јутрос су из Миљевића кренули према манастиру Острог.
Међутим, у Иловицама их је легитимисала полиција ФБиХ, и то без икаквог разлога, тврде читаоци Српскаинфо, који су доставили и фотографије са лица мјеста.
Разлог је, како наводе, оптужба тамошњег становништва да су ходочасници носили четничку заставу.
“Групу ходочасника из Источног Новог Сарајева, који су јутрос из Миљевића кренули према манастиру Острог, у Иловицама је легитимисала полиција ФБиХ. Како су рекли, поступили су по пријавама њихових грађана, да младићи у поворци носе четничку заставу. Шта је истина процијените сами”, наводи се у писму које су послали порталу "Српска инфо".
Подсјетимо, ходочасници из Миљевићима, уочи Светог Василија Острошког, традиционално иду на поклоничко путовање у манастир Острог.
Група креће из Миљевића, а долазак у манастир Острог је 12. маја, ради поклоњења моштима Светог Василија Острошког Чудотворца.
Ходочасници пјешаче више дана, а придружују им се и мјештани локалних заједница кроз које пролазе.
