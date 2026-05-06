У посљедњих 36 година: Производња нафте пала на минимум

06.05.2026 22:10

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Производња нафте у земљама ОПЕК-а у априлу је пала за 420.000 барела дневно, достигавши минимум у посљедњих 36 година, преноси портал "Блумберг".

"Дневно је пумпано свега 20,55 милиона барела нафте због сукоба на Блиском истоку" наводи портал.

Највећи поремећај на тржишту нафте у историји изазвао је нагли раст цијена бензина, авио-горива и дизела, што, са своје стране, пријети новим таласом инфлације и глобалном рецесијом.

Организација земаља извозница нафте /ОПЕК/ има 11 чланица након недавног повлачења Уједињених Арапских Емирата.

ОПЕК чине Алжир, Конго, Екваторијална Гвинеја, Габон, Иран, Ирак, Кувајт, Либија, Нигерија, Саудијска Арабија и Венецуела.

Ова организација учествује са око 40 одсто у свјетској производњи сирове нафте.

