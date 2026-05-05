Цвијановић: Дјеловање Лагумџије неуставно, извјештај Владе стићи ће на потребне адресе

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је једино понашање и дјеловање амбасадора Златка Лагумџије антидејтонско и неуставно, али не и слање извјештаја Владе Републике Српске Савјету безбједности УН
"То је политичко Сарајево већ давно узалуд покушало оспорити чак и пред Уставним судом БиХ. Иначе, Златко Лагумџија је својим дјеловањем безброј пута прекршио Устав БиХ дјелујући у име бошњачког члана, умјесто Предсједништва БиХ у цјелини", истакла је Цвијановићева.
Она је навела да Лагумџија не представља БиХ, јер је злоупотријебио именовање на мјесто амбасадора.
"Видјећемо да ли ће Министарство иностраних послова (у Савјету министара) и Мисија при УН прослиједити извјештај Владе Републике Српске чланицама Савјета безбједности или ће наставити са манипулацијама. У сваком случају, он ће стићи на потребне адресе", написала је Цвијановићева на "Иксу".
Она је истакла да је могуће да Лагумџија, заокупљен њенуим инвестиционим подухватима у БиХ, неће стићи да извјештај прослиједи мисијама у Њујорку или неће, јер га нервира садржај, а боли истина коју више не може сакривати својим лажима.
Недејтонско и неуставно је једино понашање и дјеловање амбасадора Златка Лагумџије, али не и слање извјештаја Владе Републике Српске Савјету безбједности УН. То је политичко Сарајево већ давно узалуд покушало оспорити чак и пред Уставним судом БиХ. Иначе, Златко Лагумџија је… pic.twitter.com/iHNaxRFOvb— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) May 5, 2026
