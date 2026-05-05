Сједница Савјета министара: На дневном реду извјештаји о раду и контрола наоружања

05.05.2026 07:59

Савјет министара разматраће данас извјештаје о раду институција Савјета министара за прошлу годину, као и приједлоге правилника о унутрашњој организацији више министарстава, агенција и институција на нивоу БиХ.

На дневном реду је и извјештај о спровођењу закона о контроли кретања оружја и војне опреме за прошлу годину, као и извјештај из Централне базе података о почињеним тешким кривичним дјелима у БиХ у 2025. години.

Министри би требало да размотре информацију о реализацији вишегодишњег капиталног пројекта куповине, реконструкције, адаптације и опремања објеката за дипломатско-конзуларна представништва БиХ, најављено је из Савјета министара.

Пред министрима ће се наћи и информација о примјени одлуке о поступку усклађивања законодавства БиХ са правном тековином ЕУ у прошлој години. На предложеном дневном реду је и приједлог одлуке о усвајању Стратегије развоја управљања људским потенцијалима у служби на нивоу институција БиХ за период 2026–2030. година, коју је предложила Агенција за државну службу.

Агенција за унапређење страних инвестиција на дневни ред је предложила анализу директних страних инвестиција у БиХ за 2024. и 2025. годину, са упоредним приказом БиХ и земаља региона у извјештајима међународних организација. Почетак сједнице заказан је у 11.00 часова.

