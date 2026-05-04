Кошарац: Дан који је оголио Сарајево и показао његово право лице

Аутор:АТВ
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је Срни да је јучерашњи дан оголио Сарајево до сржи и да је тај град показао своје право србомрзачко, нетолерантно, лицемјерно и подмукло лице.
"Свијеће и бијеле руже, положене у знак пијетета према убијенима у некадашњој Добровољачкој улици завршиле су у контејнеру чим су делегације из Српске и породице жртава отишле. Толико о `мултиетничком` Сарајеву", нагласио је Кошарац.
Он је напоменуо да су истог дана фудбалери "Борца" из Бањалуке на Кошеву дочекани скандирањем "убиј четнике" и увредљивим графитима.
Кошарац је истакао да је порука јасна и брутално досљедна - у Сарајеву нема мјеста за Србе, ни за живе, ни за мртве.
"Није важно да ли долазите да у тишини и достојанству одате почаст звјерски убијеним војницима и цивилима или да у спортској атмосфери одиграте утакмицу. Одговор Сарајева је увијек исти - Срби нису добродошли", указао је Кошарац.
Он је истакао да Сарајево не само да не признаје злочине над Србима, него српске жртве понижава, омаловажава и поново убија.
"Сарајево ћути о злочину у Добровољачкој, о егзодусу 150.000 Срба, о 126 казамата у ратном Сарајеву, о томе да су Срби у том граду током рата били мучени и убијани само због своје нације и вјере", навео је Кошарац.
Он је додао да је, с друге стране, Сарајево гласно када треба да шири антисрпску хистерију, говор мржње и увреде.
"И тако, након што `ода почаст` мртвим Србима бацајући свијеће и руже у контејнере, Сарајево се сели на стадион да фудбалерима `Борца` пожели `срдачну` добродошлицу уз `космополитско` скандирање `убиј четнике`", рекао је Кошарац.
Он је истакао да онда још гласније по бијелом свијету шире лажне наративе о "европском Јерусалиму" и "мултиетничком Сарајеву".
"Ништа ново од Сарајева. Само лаж, нетрпељивост и подмуклост, које узалудно покушавају замаскирати мантрама о толеранцији, суживоту, мултиетничности...", закључио је Кошарац.
Након обиљежавања 34 године од страдања војника ЈНА у Добровољачкој улици, јуче су у контејнер бачене руже и свијеће, чиме је уклоњен сваки траг помена на убијене.
Такође, утакмицу фудбалера бањалучког "Борца" и екипе "Сарајево" пратило је скандирање сарајевских навијача "убиј четнике!". Осим скандирања, на стадиону на Кошеву осванули су и увредљиви графити "Четници, мрак вас чека".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
2 ч0
БиХ
3 ч0
БиХ
4 ч1
БиХ
4 ч0
Најновије
16
27
16
22
16
20
16
12
16
03
Тренутно на програму