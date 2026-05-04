Шпирић: Усвајање закона о спречавању финансирања тероризма никад није било спорно за већину у Клубу Срба

Аутор:АТВ
Коментари:0
Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић изјавио је да за већину у Клубу српског народа никад није било спорно усвајање Приједлога закона о ограничавању располагања имовином с циљем спречавања тероризма, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење.
Шпирић је током расправе о Приједлогу закона указао да се као и увијек у БиХ неке ствари раде у посљедњи час, подсјећајући да се у ранији приликама овај закон вјешто камуфилирао тачкама популистичког карактера.
"Да је био прва тачка дневног реда као данас имао би подршку Клуба Срба", рекао је Шпирић, напомињући да би данашња сједница требала бити наравоученије, те позвао на договоре ради напретка.
Предсједавајаућа Клуба хрватског народа Марина Пендеш одбацила је наводе опозиционих делегата, истичући да је Савјет минситара упутио захтјев да се разматра овај закон, што значи да владајуће странке раде.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
6 ч0
БиХ
6 ч1
БиХ
7 ч1
БиХ
21 ч0
Најновије
16
27
16
22
16
20
16
12
16
03
Тренутно на програму