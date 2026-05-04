Никшић: Усвојен план инвестиција већи од милион евра

04.05.2026 13:45

На сједници Скупштине акционара "Електропреноса БиХ" у Бањалуци једногласно су усвојене све тачке дневног реда, међу којима и план инвестиција који је већи од милион евра, изјавио је премијер Федерације БиХ /ФБиХ/ Нермин Никшић.

Никшић је рекао да је на сједници разматран ревидирани финансијски извјештај за 2024. годину, финансијски план за период 2026-2028. година, те расподјела добити из 2024. године, пише Срна.

"Разматрали смо план инвестиција вриједних више од милион евра. Имали смо и извјештај Одбора за ревизију акционарског друштва. Једногласно су усвојене све тачке", рекао је Никшић новинарима у Бањалуци након сједнице.

