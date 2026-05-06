Смајиловић за АТВ: Укидање америчких санкција тријумф за Републику Српску

Врло ријетко Американци суспендују санкције, али укидање Републици Српској и Милораду Додику је обрадовало људе у Српској, али и оставило очајним непријатеље Српске, рекла је за АТВ Љиљана Смајиловић, новинарка и публицисткиња.
"Стварно то нису могли да очекују. Већи је шок када се деси нешто што ниси могао да предвидиш", рекла је Смајиловић коментаришући укидање америчких санкција правним и физичким лицима у Републици Српској.
Она истиче да је то један од ријетких политичких преокрета који противнике стварно ставе у тежак положај.
"Могу да мислим колико је то сладак тријумф за Републику Српску и Милорада Додика", рекла је Смајиловић.
Она је истакла да је неколико деценија је важило кад те Американци једном отпишу, отписан си и повратка нема.
"Зато је ово толико драматичан преокрет јер на основу искуства које имамо са Американцима и различитим америчким администрацијама, ништа се није промијенило када је долазио Буш па послије њега Обама и тако даље", рекла је Смајиловић.
Ово Американци никада не раде, ово је "американологе" запрепастило јер то није начин на који су се САД до сада понашале, али то такође показује људима да је стварно дошло до неког важног преокрета у Вашингтону", рекла је Смајиловић.
Она истиче да припада школи мишљења која мисли да Доналд Трамп није историјска грешка него да је он потпуно један логичан слијед различитих америчких политика.
Он заправо отвореније ради оно што су Американци радило прије него је дошло до једне смјене парадигме", истиче Смајиловић.
Додаје да је то промјена парадигме у којој се Додик својим огромним трудом нашао начин да се уклопи у темеље принципе и зато укидање санкција било спектакуларно гледати.
"Мислим да нико у нашем окружење нико без одлика не би разумио колико је то темељит заокрет у Вашингтону, али Додиков примјер помаже да се то схвати", рекла је Смајиловић.
"Генерал Ратко Младић није добио помоћ какву је требало и то је на једна начин убијања пацијента јер ти ако скраћујеш живот пацијенту, ти њега убијаш", рекла је Смајиловић коментаришући одуговлачење суда да пусти генерала Младића на лијечење у Србију.
Истиче да су то тварно страшно окрутни, нељудски елементи хашких пресуда.
"По мени је ипак најгоре то што суд није дозволио да наши осуђеници да казну одслуже у Србији или у Републици", каже Смајиловић.
Истиче да је то стварно окрутност преко мјере, казна изнад казне, двострука казна.
"Србија, Југославија су се од краја грађански рата понашали беспријекорно у сваком погледу, све искључиво према међународно праву да се уради све како би требало да уради.Чак ни тај мали иступак нам није учињен и зато нема никаквог оправдања. То је само да не би било шта Срби добили", рекла је Смајиловић.
