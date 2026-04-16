Венера доноси "магију", а Марс акцију: Некима се живот мијења из коријена

Аутор:АТВ
Коментари:0
Сваки дан је нова шанса да искористимо нове прилике које нам се пружају, посебно ако нам се одређене планете "поклопе" и раде у нашу корист.
Иако увијек постоји прилика за љубав и романсу, Венера, која је позната и као планета љубави и радости, многима "олакшава" тренутне ситуације. Конкретно, она ће једном хороскопском знаку донијети бољитак и мали предах у љубави.
Наиме, Венера улази у знак Близанаца 24. априла, што ће учинити да Близанцима шарм и магнетизам нагло порасту. Неодољиви су када су у потпуности своји без извињавања, а ова година то и доказује.
Долазак електричног Урана (25. април) доноси изненадне промјене у љубавни живот Близанаца, било да је то неочекивана заљубљеност, неконвенционална веза или потпуно нова сцена забављања коју сте манифестовали за наредни период.
Марс који улази у Близанце (28. јун) такође претвара жељу у акцију. Више не чекате да будете изабрани – флертујете, истражујете и правите први корак.
У међувремену, Јупитер (небески владар ваше партнерске зоне), који подржава област односа до 30. јуна, доноси емоционалну сигурност, великодушност и раст у овај дио вашег живота, подсјећајући вас да посвећеност не мора да угаси ваш сјај.
Комуникација је кључ
Искористите утицај Венере да водите оне разговоре које сте дуго одлагали. Ваша моћ убјеђивања је сада на врхунцу.
Под налетом Урана, промјене могу дјеловати застрашујуће, али ако осјетите “варницу” на мјесту гдје је најмање очекујете – немојте се повлачити.
Марс вам не дозвољава да сједите на клупи за резервне играче. Ако вам се неко допада, крај јуна је идеално вријеме да ту особу позовете на кафу или путовање, преноси Она.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму