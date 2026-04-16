Када ствари крену лоше, они нађу излаз: Да ли сте међу овим знаковима?

16.04.2026 07:48

Фото: pexels/Mikhail Nilov

Срећа прати храбре, а ови хороскопски знакови, и те како, воле ризик.

Астролози тврде да ова два знака имају више "среће него памети".

Неки људи понекад имају тренутке када им се "ствари посложе" без пуно труда.

За Стријелчеве и Близанце се често каже да имају "више среће него памети" и то не нужно у негативном смислу, него као опис њихове способности да се извуку из ситуација које другима не би биле тако једноставне.

Дневни хороскоп за 16. април: Шта вам звијезде поручују?

Они често ризикују, доносе спонтане одлуке, а ипак на крају заврше у доброј позицији.

Стријелац

Стријелчеви су познати као један од најсрећнијих знакова хороскопа.

Њихов владар је Јупитер, планета среће и експанзије, па се често налазе у правом тренутку на правом мјесту.

Они воле да ризикују и не размишљају превише о посљедицама, али им се такав приступ често исплати.

Чак и када ствари крену лоше, Стријелчеви успијевају да пронађу излаз или се ситуација неочекивано окрене у њихову корист.

Близанци

Близанци су сналажљиви и брзо реагују, али понекад доносе одлуке без превише размишљања.

Ипак, упркос томе, често им се догађа да из ситуација изађу боље него што су очекивали.

Њихова комуникативност и способност прилагођавања помажу им да се снађу у разним околностима.

Чак и када погријеше, брзо пронађу начин како да поправе ситуацију, често уз дозу среће која им иде на руку.

Срећа која прати храбре

Иако се каже да неки људи имају више среће него памети, често се ради о комбинацији спонтаности, отворености према животу и спремности на ризик.

Код Стријелчева и Близанаца управо та спремност да покушају нешто ново често их доводи до ситуација у којима им срећа иде у корист, преноси Супержена.

Иако, понекад, д‌јелују непромишљено, управо им такав приступ животу доноси занимљиве прилике.

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 16. април: Шта вам звијезде поручују?

1 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Звијезде су данас посебно наклоњене једном знаку, све им иде од руке

14 ч

0
Несвакидашњи призор: Пустиња у Саудијској Арабији прекривена градом

Занимљивости

Несвакидашњи призор: Пустиња у Саудијској Арабији прекривена градом

17 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Људи рођени у ова три знака обично се обогате до пензионисања

17 ч

0

Наставак акције "Пирамида", претреси на 24 локације због дроге и оружја

Избио пожар у рафинерији нафте у Аустралији: Могућа несташица горива

Регион наједном мјесту: Требиње окупља грађевинску елиту, најмоћније инвеститоре и стручњаке

Попила 14 текила на крузеру па пала: Суд одлучио да треба да добије одштету

Орбан неће присуствовати неформалном састанку Европског савјета

