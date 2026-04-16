Logo
Large banner

Попила 14 текила на крузеру па пала: Суд одлучио да треба да добије одштету

Аутор:

АТВ
16.04.2026 08:19

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Жена (45) која је на крстарењу крузером Карнивал попила 14 текила и која је због алкохолисаног стања пала низ степенице, добила је одштету од компаније која организује крстарења у износу од 220.000 фунти.

Доживјела потрес мозга и бројне повреде

Она је током крстарења у јануару 2024. године попила мало више алкохола у бродском бару, након чега је пала низ степенице и доживјела потрес мозга, главобоље, повреде леђа и модрице, а пронађена је без свијести у простору само за посаду, преноси Скај њуз.

Порота у Мајамију је пресудила у корист жене након што је закључила да је компанија поступила немарно.

Човјека (63) претукли због пива насред улице: Шутирали га у главу док је лежао на земљи

Њен адвокат рекао је да овај случај наглашава инхерентну опасност од ол инклузив пакета пића, који подстичу прекомјерну конзумацију и врше притисак на слабо плаћене конобаре да дају приоритет напојницама у односу на безбједност.

Он је током суђења тврдио да су бармени на крузеру требали да престану да је услужују када је постала видљиво пијана, а изнио је и тврдњу да Карнивал "намерно дизајнира своја пловила како би осигурао да постоје станице за точење алкохола у сваком ћошку брода" како би што више профитирао.

Компанија Карнивал Круз Лајн саопштила је да се не слаже с пресудом и да нема доказа да се жена "спотицала, спавала у бару, неразговјетно говорила или показивала било какво друго понашање слично пијаном стању".

У одвојеном случају који је још увијек у току, вјереница мушкарца који је умро на крузеру једне друге компаније поднијела је тужбу за незаконито проузроковану смрт наводећи да му је компанија немарно послужила 33 алкохолна пића.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

текила

одштета

крстарења

Алкохол

пијанство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Важно упозорење о туширању за старије од 50 година

Здравље

Важно упозорење о туширању за старије од 50 година

38 мин

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

Човјека (63) претукли због пива насред улице: Шутирали га у главу док је лежао на земљи

39 мин

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Друштво

Облаци се не повлаче: Данас хладно са падавинама

44 мин

0
АМС издао упозорење за возаче

Друштво

АМС издао упозорење за возаче

49 мин

0

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Када ствари крену лоше, они нађу излаз: Да ли сте међу овим знаковима?

58 мин

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 16. април: Шта вам звијезде поручују?

1 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Звијезде су данас посебно наклоњене једном знаку, све им иде од руке

14 ч

0
Несвакидашњи призор: Пустиња у Саудијској Арабији прекривена градом

Занимљивости

Несвакидашњи призор: Пустиња у Саудијској Арабији прекривена градом

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

38

Наставак акције "Пирамида", претреси на 24 локације због дроге и оружја

08

31

Избио пожар у рафинерији нафте у Аустралији: Могућа несташица горива

08

24

Регион наједном мјесту: Требиње окупља грађевинску елиту, најмоћније инвеститоре и стручњаке

08

19

08

19

Орбан неће присуствовати неформалном састанку Европског савјета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner