Попила 14 текила на крузеру па пала: Суд одлучио да треба да добије одштету

Жена (45) која је на крстарењу крузером Карнивал попила 14 текила и која је због алкохолисаног стања пала низ степенице, добила је одштету од компаније која организује крстарења у износу од 220.000 фунти.
Доживјела потрес мозга и бројне повреде
Она је током крстарења у јануару 2024. године попила мало више алкохола у бродском бару, након чега је пала низ степенице и доживјела потрес мозга, главобоље, повреде леђа и модрице, а пронађена је без свијести у простору само за посаду, преноси Скај њуз.
Порота у Мајамију је пресудила у корист жене након што је закључила да је компанија поступила немарно.
Њен адвокат рекао је да овај случај наглашава инхерентну опасност од ол инклузив пакета пића, који подстичу прекомјерну конзумацију и врше притисак на слабо плаћене конобаре да дају приоритет напојницама у односу на безбједност.
Он је током суђења тврдио да су бармени на крузеру требали да престану да је услужују када је постала видљиво пијана, а изнио је и тврдњу да Карнивал "намерно дизајнира своја пловила како би осигурао да постоје станице за точење алкохола у сваком ћошку брода" како би што више профитирао.
Компанија Карнивал Круз Лајн саопштила је да се не слаже с пресудом и да нема доказа да се жена "спотицала, спавала у бару, неразговјетно говорила или показивала било какво друго понашање слично пијаном стању".
У одвојеном случају који је још увијек у току, вјереница мушкарца који је умро на крузеру једне друге компаније поднијела је тужбу за незаконито проузроковану смрт наводећи да му је компанија немарно послужила 33 алкохолна пића.
