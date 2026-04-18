Додик: Српски народ неће никада бити мањина у БиХ

Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да српски народ никада неће бити мањина у БиХ и да српски народ никада нико неће поразити јер жели слободу.
- Наша борба за слободу биће завршена када будемо слободни и када се са Србијом удружујемо на начин како ми мислимо да треба, а не да би некоме другоме чинили било какво зло - рекао је Додик у обраћању на Конгресу Социјалистичке партије /СП/ у Лакташима.
Додик је истакао да Сарајево није његов главни град, већ Бањалука и Београд.
Према његовим ријечима, српски народ данас има Републику Српску, јер је кроз своју историју научио да тамо гдје нема српске државе нема ни слободе за српски народ.
"На Косову и Метохији, као и у ФБиХ нема слободе за српски народ. Велики су себи хтјели да прибаве један народ и једну државу, а зашто је то само Србима забрањено", упитао је Додик.
Он је рекао да ће се Република Српска развити до 2030. године, те да ће у овом периоду инвестирати више од 15 милијарди КМ, истичући да је у овој години започето више од 4,5 милијарде КМ инвестиција.
"Идуће седмице крећемо у изградњу ауто-пута од Бијељине до Брчког", најавио је Додик.
Лидер СНСД-а је навео да БиХ може бити прихваћена од Републике Српске само на основу слова дејтонског Устава, а не са његовим тумачењем.
"Ако желе имати заједничку државу правосуђе мора бити у надлежности Републике Српске", истакао је Додик.
Говорећи о односима Српске и Србије, Додик је рекао да је коалиција Александра Вучића и Ивице Дачића Србију препородила, унаприједила и учинила снажном, љепшом, инфраструктурно повезаном и привредно јачом.
Он је истакао да је поносан на пријатељство са Дачићем, те да је захваљујући Дачићу очувана идеја СПС-а у Србији и да Србија води мирољубиву политику, као и Република Српска.
Додик је рекао да је обрадован побједом Доналда Трампа у Америци и да Република Српска ради са његовим људима, као и контактима и сарадњом Српске са Руском Федерацијом и предсједником Владимиром Путином.
Он је додао да жели побједу Русије у специјалној војној операцији у Украјини, те да подржава америчког предсједника Трампа у свему ономе што чини, као и да жели све најбоље јеврејском народу у Израелу.
