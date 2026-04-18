Дачић: Односи Србије и Српске на највишем могућем нивоу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић рекао је данас у Лакташима да ће и у будућности односи Србије према Републици Српској бити братски, пријатељски и на највишем могућем нивоу.
Дачић је уочи конгреса Социјалистичке партије у Лакташима, гдје учествује као гост и предсједник Социјалистичке партије Србије /СПС/, рекао новинарима да не зна коме би сметало да чује да Србија жели најбоље могуће односе са Репубилкм Српској, са својим народом који живи ту.
"Односи ће бити на највишем могућем нивоу и без икаквог осјећања да радимо нешто што се некоме не свиђа или не жели да чује", навео је он.
Он је исткаао да Србија не оспорава однос Хрватске према Хрватима у БиХ, и да исто тако жели најбоље могуће односе са Бошњацима.
"Желимо мир на овом простору, али поштујемо Републику Српску и уложићемо максимум напора да она опстане и у будућем периоду", нагласио је Дачић.
Говорећи о Социјалистичкој партији, Дачић је рекао да се сјећа када је основана прије 33 године, и да су СПС и СП сестринске партије, те да је размишљао да буду једна партија.
"Чак сам једно време размишљао и да будемо једна политичка партија, али не знам да ли је то формално-правно могуће. Ми делимо исте вредности, помагали смо једни другима, имамо најближе могуће односе и сарадњу", рекао је Дачић.
Он је додао да се више не поставља питање односа Србије и српског народа према Републици Српској.
Дачић је навео да је ова посјета Српској прва његова појета "у другом животу", пошто је недавно био пет дана без свијести на респиратору, те да је дошао да пружи максималну подршку не само свом пријатељу Петру Ђокићу и СП-у, него и уопште Републици Српској, српском народу и свим патриотским актерима на политичкој сцени, прије свега предсједнику СНСД-а Милораду Додику.
"Република Српска је тековина коју сте ви пре свега очували херојском борбом за време рата, односно у борби за равноправност српског народа у БиХ", рекао је Дачић.
У Лакташима се одржава конгрес Социјалистичке партије /СП/ на којем би требало да буде усвојена политичка платформа странке за период до 2030. године, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
15
42
15
42
15
39
15
24
15
17
Тренутно на програму