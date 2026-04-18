Будмир и Дачић: Стабилност региона од кључног значаја

АТВ
18.04.2026 11:58

Фото: МUP Republike Srbije/Facebook

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир састао се данас у Бањалуци са потпредсједником Владе и министром унутрашњих послова Републике Србије Ивицом Дачићем, гдје су разговарали о унапрјеђењу сарадње два министарства у области безбједности.

Усагласили су се да је стабилност региона од кључног значаја, те да ће институције Републике Српске и Републике Србије наставити да раде на јачању безбједносних капацитета и заштити грађана.

Током састанка, министри су истакли значај континуиране и интензивне сарадње у борби против организованог криминала, тероризма, илегалних миграција, као и свих облика прекограничног криминала.

Посебан акценат стављен је на размјену оперативних информација, заједничке активности полицијских агенција и координацију у кризним ситуацијама.

Састанак Дачић и Будимир
Састанак Дачић и Будимир

На састанку је договорено и унапређење сарадње у области обуке и усавршавања полицијских службеника, као и реализација заједничких пројеката у наредном периоду, јер је усавршавање полицијских кадрова, један од кључних сегмената за јачање институционалних капацитета и ефикасно суочавање са савременим безбједносним изазовима.

Будимир се захвалио на подршци коју образовне полицијске и војне институције Републике Србије пружају МУП-у Српске у школовању и стручном усавршавању припадника полиције. Саговорници су оцијенили да је досадашња сарадња на високом нивоу, преноси РТРС

