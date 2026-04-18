Будмир и Дачић: Стабилност региона од кључног значаја

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир састао се данас у Бањалуци са потпредсједником Владе и министром унутрашњих послова Републике Србије Ивицом Дачићем, гдје су разговарали о унапрјеђењу сарадње два министарства у области безбједности.
Усагласили су се да је стабилност региона од кључног значаја, те да ће институције Републике Српске и Републике Србије наставити да раде на јачању безбједносних капацитета и заштити грађана.
Током састанка, министри су истакли значај континуиране и интензивне сарадње у борби против организованог криминала, тероризма, илегалних миграција, као и свих облика прекограничног криминала.
Посебан акценат стављен је на размјену оперативних информација, заједничке активности полицијских агенција и координацију у кризним ситуацијама.
На састанку је договорено и унапређење сарадње у области обуке и усавршавања полицијских службеника, као и реализација заједничких пројеката у наредном периоду, јер је усавршавање полицијских кадрова, један од кључних сегмената за јачање институционалних капацитета и ефикасно суочавање са савременим безбједносним изазовима.
Будимир се захвалио на подршци коју образовне полицијске и војне институције Републике Србије пружају МУП-у Српске у школовању и стручном усавршавању припадника полиције. Саговорници су оцијенили да је досадашња сарадња на високом нивоу, преноси РТРС
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч4
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
12
38
12
35
12
34
12
18
12
14
Тренутно на програму