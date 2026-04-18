"Нерадна недјеља изазвала низ негативних посљедица у ФБиХ, пажљиво анализирати то питање у Српској"

Из Министарства трговине и туризма Републике Српске речено је да се појам нерадне недјеље често погрешно тумачи у јавности као нерадни дан за све иако се односи само на трговину, те указано да је прије доношења одлуке о њеном увођењу неопходно анализирати прилике у локалној заједници и како би ова мјера утицала на пословање и живот грађана.
Из Министарства наводе да је нерадна недјеља у Федерацији БиХ /ФБиХ/ изазвала, према доступним информацијама, низ негативних посљедица – како по питању промета, али и нивоа запослености, те реакције локалних заједница које траже изузеће од ове законске одредбе, због чега пажљиво треба размотири све аспекте овог питања у Републици Српској.
Када је ријеч о нерадној недјељу у Републици Српској, из Министарства истичу да је сектор трговине у директној и сталној вези са потребама грађана и привреде.
"Прије доношења одлука неопходно анализирати стање и прилике у локалној заједници, те утицај који ће донесене одлуке имати на пословање и живот грађана", истичу из Министарства.
Из Министарста указују да је у вези са овом темом неопходно пажљиво анализирати све кораке, уз посебно поклањање пажње не само ефектима на привреду, већ и на задовољство радника.
Подсјећају да је, према одредбама Закона о трговини прописано да скупштина јединице локалне самоуправе утврђује радно вријеме, распоред дневног и седмичног радног времена продајних објеката, радно вријеме у дане државних празника и нерадних дана у којим је трговац дужан пословати, те радно вријеме за тржнице, сајмове, изложбе и друге повремене начине обављања трговине.
Из Министарства напомињу да су у процесу доношења Закона о трговини испоштовали све законом прописане процедуре, укључивши ширу јавност и све заинтересоване стране.
"Имајући у виду да све општине нису једнако развијене нити имају развијене исте привредне области или потенцијалне могућности за развој неке од привредних грана, као ни да су потребе самих становника и привредника једнаке, усвојена је одредба Закона о трговини, која је дала аутономно право локалним заједницама да на својој територији, област утврђивања нерадних дана уреде сами, а водећи рачуна о економским и друштвеним утицајима које једна таква одлука може имати", наводе из Министарства.
Наглашавају и то да се појам нерадне недјеље често погрешно тумачи као нерадни за све дјелатности.
Из Министарства указују да се у овом контексту подразумијева нерадни дан само за сектор трговине, док за запослене у другим дјелатностима које тренутно, такође, раде недјељом то остаје радни дан.
"Због тога је посебно важно истаћи то да Закон о раду прописује и дневне и седмичне одморе, као и да је Општим колективним уговором утврђена већа цијена рада недјељом и празницима", речено је из Министарства.
У Министарству сматрају да постоје законски услови који гарантују заштиту права радника и адекванте накнаде за рад недјељом, али да је свакако неопходно путем надлежних органа пратити реализацију и поштовање ових прописа у пракси, преноси Срна
