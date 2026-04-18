Вукановић оплео по Станивуковићу: Погледајте Бањалуку и хаос, зар то треба да се прелије на Српску?

Питање заједничког наступа опозиције и даље је под знаком питања. Умјесто договора, све су израженије подјеле и лични анимозитети.
Небојша Вукановић, предсједник листе за правду и ред, раније је јасно поручио да не жели да сједи за истим столом са предсједницом Народног фронта Јеленом Тривић, а ако је судити по његовим посљедњим иступима, чини се да од тог става не одустаје, осим ако га није убиједио предсједник СДС Бранко Блануша, кога је, недавно, угостио у Требињу.
Вукановић за Српскаинфо каже да су на том састанку додатно утврђени ставови зашто је неопходно да Блануша буде кандидат опозиције за предсједника Републике Српске.
– Инсистирамо на томе. Довољно је погледати Бањалуку и видјети како је то када нестручни људи дођу на чело града, какав хаос настане. Од сјече стабала до осталих проблема, зар то треба да се прелије на ниво Српске? Не требамо слиједити Александра Вучића, као што то чине предсједница Народног фронта Јелена Тривић и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић. Вучић се састао са Милорадом Додиком други пут у посљедњих пет дана, па ће поново у недјељу, па онда идуће седмице. За 12 година није нашао пет минута времена да разговарала с опозицијом и сад он треба да нам буде селектор – каже Вукановић.
Он каже да је увјерен да ће Блануша бити кандидат опозиције за предсједника Републике Српске.
– Станивуковић, ако не одустане, биће кандидат режима с циљем да направи што већу штету опозицији и након тога направи коалицију с Додиком послије избора – тврди Вукановић.На састанке опозиције, нагласио је, неће се одазвати. Довољни су му, каже, састанци са Бланушом.
– Остало је да Тривићева и Станивуковић прихвате Бланушу као кандидата за предсједника и послије тога су сви проблеми у опозицији ријешени. Са Тривићевом не намјеравам разговарати до избора. Изневјерила је наше повјерење – каже он.
Вукановић сматра да се Блануша неће повући пред Станивуковићем.
– Повлачење Блануше би направило би огромну штету СДС, дошло би до великих турбуленција. Он може да буде фактор окупљања унутар СДС, али и опозиције. Ако би се он повукао, а вјерујем да нема шансе да до тога дође, како сам га схватио, ту би највећу цијену платио СДС. Не би се бавили предизборном кампањом, него унутрашњим сукобима – рекао је Вукановић.
