Приједор организује бесплатан превоз у Доњу Градину

Аутор:АТВ
Коментари:0
Град Приједор организује сутра бесплатан аутобуски превоз у Доњу Градину, гдје ће бити обиљежен Дан сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац, саопштено је из Градске управе.
Обезбијеђена су два аутобуса за превоз грађана, полазак је у 7.30 часова испред градског стадиона, а повратак је планиран по завршетку комеморативног скупа.
Влада Републике Српске прогласила је 19. април Даном жалости у Српској поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту - Доњој Градини у НДХ од 1941. до 1945. године, пише Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
14 мин0
Република Српска
38 мин0
Република Српска
11 ч0
Република Српска
12 ч0
Најновије
Најчитаније
08
59
08
55
08
51
08
46
08
43
Тренутно на програму