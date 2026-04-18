Приједор организује бесплатан превоз у Доњу Градину

АТВ
18.04.2026 08:51

Град Приједор организује сутра бесплатан аутобуски превоз у Доњу Градину, гд‌је ће бити обиљежен Дан сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац, саопштено је из Градске управе.

Обезбијеђена су два аутобуса за превоз грађана, полазак је у 7.30 часова испред градског стадиона, а повратак је планиран по завршетку комеморативног скупа.

Влада Републике Српске прогласила је 19. април Даном жалости у Српској поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту - Доњој Градини у НДХ од 1941. до 1945. године, пише Срна

