Приказан филм о Миодрагу Лазићу, човјеку који је био више од хероја

У Бијељини је вечерас приказан документарни филм "Ратни хирург" о доктору Миодрагу Лазићу, који је током протеклог рата спасио хиљаде живота и за кога сви који су га познавали кажу да је био више од хероја.
"Када је доктор Лазић дошао у болницу `Жица` и спасио толике животе постао је више од хероја", истакао је Жељко Милић, предсједник Завичајног удружења Сарајевско-романијске регије, које је организовало пројекцију.
Милић је нагласио да овај филм представља мали допринос ономе што је учинио доктор Лазић.
Предсједник Скупштине Завичајног удружења Сарајевско-романијске регије Љубиша Станишић рекао је новинарима да је доктор Лазић симбол пожртвованости, српства и оног најзначајнијег што човјек има.
Он је истакао да ће пројекција филма "Ратни хирург" бити организована и на бијељинском градском тргу за шта су добили сагласност од покровитеља промоције - града Бијељина.
Ово филмско остварење говори о времену у којем је живио и радио доктор Лазић, свједочећи о снази хуманости и пожртвованости у најтежим условима, када су операције извођене без основних средстава, често под гранатирањем.
Продуцент Оливер Пауновић рекао је да је филм о српском хирургу из Ниша, добровољцу, рађен готово двије године на основу књиге доктора Лазића "Дневник ратног хирурга".
"Имали смо прилику да о ратном хирургу разговарамо са људима који су радили са њим, са људима чије је животе спасио", навео је Пауновић и додао да је у филму кориштена и вјештачка интелигенција.
Доктор Миодраг Лазић је 1991. године напустио мјесто хирурга у Нишу и запутио се у тадашњу Републику Српску Крајину. Током рата у БиХ, као хирург, учествовао је у пробоју коридора у јуну 1992. године.
Након тога се као добровољац јавио у ратну болницу "Коран" на Палама. Један је од оснивача ратне болнице "Жица" у Блажују, код Сарајева, која је била такорећи на самој линији фронта.
Остао је тамо пуних 40 мјесеци, као једини хирург на подручју тадашњег Српског Сарајева, гдје је обавио више од 3.500 операција под пуном анестезијом.
За заслуге у спасавању живота Срба и људи других националности патријарх српски Павле одликовао је Лазића Орденом Светог Саве.
Лазић је добио и Орден крста милосрђа којим га је одликовала Република Српска, а Србија га је постхумно одликовала Орденом Карађорђеве звезде првог степена.
Преминуо је 14. априла 2020. године од посљедица вируса корона, преноси Срна
