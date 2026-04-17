Уништен огромна количина оружја у БиХ

Аутор:АТВ
Тимови Федералне управе цивилне заштите за уклањање експлозивних средстава у периоду од 10. до 17. априла 2026. године провели су низ активности на подручју више општина и градова у Федерацији Босне и Херцеговине.
Акције су проведене на ширем подручју, укључујући општине Бусовачу, Нови Град Сарајево, Босанско Грахово, Горњи Вакуф–Ускопље, Кладањ, Хаџиће, Калесију, Вогошћу, Какањ, Витез, Сански Мост, Добој Југ, Стари Град Сарајево, Илијаш, Велику Кладушу, Трново у ФБиХ, Усору, Ново Сарајево, Гламоч и Травник, као и градове Градачац, Мостар, Горажде, Бугојно, Зеницу, Сребреник, Коњиц, Цазин и Нови Травник.
Током ових операција уклоњен је и уништен укупно 71 комад минско-експлозивних средстава, као и 966 комада стрељива.
Осим редовних задатака, проведено је и уништавање експлозивних средстава за потребе акредитованих комерцијалних деминерских организација.
