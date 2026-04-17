Уништен огромна количина оружја у БиХ

АТВ
17.04.2026 20:51

На слици су веће количине наоружања заплијењене у акцијама полиције ФБиХ
Фото: Civilna zaštita FBiH

Тимови Федералне управе цивилне заштите за уклањање експлозивних средстава у периоду од 10. до 17. априла 2026. године провели су низ активности на подручју више општина и градова у Федерацији Босне и Херцеговине.

Акције су проведене на ширем подручју, укључујући општине Бусовачу, Нови Град Сарајево, Босанско Грахово, Горњи Вакуф–Ускопље, Кладањ, Хаџиће, Калесију, Вогошћу, Какањ, Витез, Сански Мост, Добој Југ, Стари Град Сарајево, Илијаш, Велику Кладушу, Трново у ФБиХ, Усору, Ново Сарајево, Гламоч и Травник, као и градове Градачац, Мостар, Горажде, Бугојно, Зеницу, Сребреник, Коњиц, Цазин и Нови Травник.

Током ових операција уклоњен је и уништен укупно 71 комад минско-експлозивних средстава, као и 966 комада стрељива.

Осим редовних задатака, проведено је и уништавање експлозивних средстава за потребе акредитованих комерцијалних деминерских организација.

Прочитајте више

Мерц губи подршку, АфД први пут најјача странка

Свијет

Мерц губи подршку, АфД први пут најјача странка

1 ч

0
Zagreb Hrvatska

Друштво

Како тражити поврат ПДВ-а приликом куповине у Хрватској?

1 ч

0
Огроман финансијски скок: Од почетка маја овај знак ће лебдјети од среће

Занимљивости

Огроман финансијски скок: Од почетка маја овај знак ће лебдјети од среће

1 ч

0
Партизан - Жалгирис утакмица Евролиге

Кошарка

Партизан не пристаје на помјерање дербија!

1 ч

0

Више из рубрике

Zagreb Hrvatska

Друштво

Како тражити поврат ПДВ-а приликом куповине у Хрватској?

1 ч

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 31. колу

2 ч

0
Дојава о постављеној бомби у болници: Стање постаје неиздрживо

Друштво

Дојава о постављеној бомби у болници: Стање постаје неиздрживо

2 ч

0
Гранични прелаз Градина

Друштво

Чекања на прелазима Градишка, Доња Градина, Брод и Велика Кладуша

3 ч

0

Који се то пси одлично слажу с мачкама?

Руски научници креирали робота који игра шах

Скочила цијена злата

Готово је: "Пристали су на све"

Директор ФИБА лиге шампиона Патрик Комнинос: "Задовољни смо развојем такмичења"

