Лото резултати: Извучени бројеви у 31. колу

Коментари:0
Лото резултати 31. кола, које је извучено 17. априла 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 2, 4, 12, 16, 23, 38, 39. Није било срећног добитника.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 600.000 KM извучени су бројеви:
2, 4, 12, 16, 23, 38, 39.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 4.450.000 KM извучени су бројеви:
19, 25, 11, 1, 15, 14, 4
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 31. колу износила је 560.000 KM, извучени су бројеви:
3 1 0 2 9 8
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
Друштво
52 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
Најчитаније
20
18
20
15
20
12
20
10
20
05
Тренутно на програму