Рафтинг авантура на Тари уз потпуну покривеност 4Г м:тел мрежом

17.04.2026 12:14

Околина Фоче. Ријека Тара окупана сунцем, окружена брдима и шумом током прољећног дана.
Боравак у природи и адреналинска авантура на ријеци Тари сада имају још бољу подршку.

Наиме, на подручју рафтинг центра код Фоче, једне од најатрактивнијих туристичких локација у региону, постављена је нова 4Г базна станица која значајно јача капацитет м:тел мобилне мреже.

"Посјетиоци који уживају у рафтингу, камповању и природним љепотама кањона ријеке Таре сада могу без прекида дијелити своје утиске, користити навигацију, остати у контакту с породицом и пријатељима или једноставно имати поуздану конекцију у сваком тренутку", навели су у саопштењу.

Стабилна дигитална подршка посебно долази до изражаја током туристичке сезоне, када ово подручје биљежи велики број домаћих и страних гостију, омогућавајући квалитетно корисничко искуство и додатно уживање у сваком тренутку.

Овим унапређењем капацитета мреже, компанија м:тел наставља континуирана улагања у развој инфраструктуре широм Босне и Херцеговине, с циљем да корисницима обезбиједи поуздану и доступну комуникацију, како у урбаним зонама, тако и у срцу природе.

