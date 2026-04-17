Рафтинг авантура на Тари уз потпуну покривеност 4Г м:тел мрежом

Боравак у природи и адреналинска авантура на ријеци Тари сада имају још бољу подршку.
Наиме, на подручју рафтинг центра код Фоче, једне од најатрактивнијих туристичких локација у региону, постављена је нова 4Г базна станица која значајно јача капацитет м:тел мобилне мреже.
"Посјетиоци који уживају у рафтингу, камповању и природним љепотама кањона ријеке Таре сада могу без прекида дијелити своје утиске, користити навигацију, остати у контакту с породицом и пријатељима или једноставно имати поуздану конекцију у сваком тренутку", навели су у саопштењу.
Стабилна дигитална подршка посебно долази до изражаја током туристичке сезоне, када ово подручје биљежи велики број домаћих и страних гостију, омогућавајући квалитетно корисничко искуство и додатно уживање у сваком тренутку.
Овим унапређењем капацитета мреже, компанија м:тел наставља континуирана улагања у развој инфраструктуре широм Босне и Херцеговине, с циљем да корисницима обезбиједи поуздану и доступну комуникацију, како у урбаним зонама, тако и у срцу природе.
