Logo
Large banner

Најрадосније вијести: Српска богатија за 25 беба

Аутор:

АТВ
17.04.2026 07:51

Коментари:

0
Беба
Фото: pexels/Daniel Reche

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба - 19 дјевојчица и шест дјечака.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 14, потом у Фочи и Бијељини по три, у

Зворнику двије, те у Приједору, Невесињу и Источном Сарајеву по једна, речено је у породилиштима.

У Бањалуци је рођено 12 дјевојчица и два дјечака, у Фочи и Бијељини по двије дјевојчице и један дјечак, у Зворнику дјевојчица и дјечак, у Приједору дјечак, а у Невесињу и Источном Сарајеву по једна дјевојчица.

У породилиштима у Добоју, Требињу и Градишци у протекла 24 часа није било порођаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

рођене бебе

беба

породилиште

рођење

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

27

10

27

10

25

10

15

10

15

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner