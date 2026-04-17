Данас славимо Источни петак: Вјерује се да ова вода доноси исцјељење

Аутор:АТВ
Српска православна црква и њени вјерници данас славе Источни петак, за који се вјерује да је један од најљепших празника посвећених Пресветој Богородици.
Источни петак у народу се другачије назива Свијетли или чак Трапави петак, због читаве Трапаве седмице. Овај дан се слави петог дана по Васкрсу, а вјековима је био и остао симбол наде, здравља и духовне обнове.
Назив Источни петак потиче од древне предаје везане за чудотворни извор у близини Цариграда, познат као "Живоносни источник".
Према предању, византијски цар Лав Велики је још прије него што је постао владар, у шуми крај Цариграда наишао на слијепог човјека. По Божијем надахнућу, пронашао је извор, умио слијепца и дао му да пије, након чега је човјек прогледао. У знак захвалности, Лав је касније на том мјесту подигао цркву посвећену Пресветој Богородици. Вијек касније, цар Јустинијан, након што је и сам доживио исцјељење, обновио је и проширио храм, учврстивши његов значај у хришћанској традицији.
Источни петак је празник који је дубоко укоријењен у народу, нарочито на југу Србије, у крајевима око Ниша и Пирота. Тог дана вјерници се од раног јутра окупљају код најближих извора или водица, умивају се, пију воду и вјерују у њену љековитост.
Каже се да вода тог дана има моћ да исцијели од многих болести: од очних проблема, душевних тегоба, неплодности, до тежих обољења попут тумора и сушице.
У неким селима се за овај празник фарбају јаја, слично као за Васкрс, али су она намијењена преминулима и односе се на гробове у Побусани понедјељак након празника. У Поповом пољу, жене на Свијетли петак не раде теже послове, поштујући обичај и вјеровање у светост тог дана.
Иако се слави тихо и у духу молитве, Свијетли петак доноси и радост, бере се прољећно цвијеће, окупљају се породице, а вода постаје симбол духовног и тјелесног очишћења. Повратак кући са извора касно увече симболише завршетак једног светог дана, испуњеног надом у здравље и бољитак.
У времену када нам је снага природе и вјере потребнија него икад, Источни петак подсјећа да чуда не морају бити далека, понекад скривена у капима чисте изворске воде, преноси Информер.
