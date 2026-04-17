Logo
Large banner

Данас славимо Источни петак: Вјерује се да ова вода доноси исцјељење

Аутор:

АТВ
17.04.2026 06:46

Коментари:

0
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Источни петак, за који се вјерује да је један од најљепших празника посвећених Пресветој Богородици.

Источни петак у народу се другачије назива Свијетли или чак Трапави петак, због читаве Трапаве седмице. Овај дан се слави петог дана по Васкрсу, а вјековима је био и остао симбол наде, здравља и духовне обнове.

Назив Источни петак потиче од древне предаје везане за чудотворни извор у близини Цариграда, познат као "Живоносни источник".

Према предању, византијски цар Лав Велики је још прије него што је постао владар, у шуми крај Цариграда наишао на слијепог човјека. По Божијем надахнућу, пронашао је извор, умио слијепца и дао му да пије, након чега је човјек прогледао. У знак захвалности, Лав је касније на том мјесту подигао цркву посвећену Пресветој Богородици. Вијек касније, цар Јустинијан, након што је и сам доживио исцјељење, обновио је и проширио храм, учврстивши његов значај у хришћанској традицији.

КК Црвена Звезда

Кошарка

Убједљив пораз Звезде

Источни петак је празник који је дубоко укоријењен у народу, нарочито на југу Србије, у крајевима око Ниша и Пирота. Тог дана вјерници се од раног јутра окупљају код најближих извора или водица, умивају се, пију воду и вјерују у њену љековитост.

Каже се да вода тог дана има моћ да исцијели од многих болести: од очних проблема, душевних тегоба, неплодности, до тежих обољења попут тумора и сушице.

У неким селима се за овај празник фарбају јаја, слично као за Васкрс, али су она намијењена преминулима и односе се на гробове у Побусани понедјељак након празника. У Поповом пољу, жене на Свијетли петак не раде теже послове, поштујући обичај и вјеровање у светост тог дана.

Џефри Епстин-16042026

Свијет

УН позива на истрагу Епстинових фајлова због навода о трговини дјевојчица и жена

Иако се слави тихо и у духу молитве, Свијетли петак доноси и радост, бере се прољећно цвијеће, окупљају се породице, а вода постаје симбол духовног и тјелесног очишћења. Повратак кући са извора касно увече симболише завршетак једног светог дана, испуњеног надом у здравље и бољитак.

У времену када нам је снага природе и вјере потребнија него икад, Источни петак подсјећа да чуда не морају бити далека, понекад скривена у капима чисте изворске воде, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

светац

народно вјеровање

обичаји

православље

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Убједљив пораз Звезде

Кошарка

Убједљив пораз Звезде

8 ч

0
Мелина Галић се сутра удаје за милионера! Ево гдје ће се одржати вјенчање

Сцена

Мелина Галић се сутра удаје за милионера! Ево гдје ће се одржати вјенчање

8 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Ови хороскопски знакови највише оговарју

8 ч

0
Џефри Епстин

Свијет

УН позива на истрагу Епстинових фајлова због навода о трговини дјевојчица и жена

8 ч

0

Више из рубрике

Познат узрок смрти ТВ водитељке Алме Хускић

Друштво

Познат узрок смрти ТВ водитељке Алме Хускић

8 ч

0
Сутра ово никако не смијете да изговорите: Обиљежавамо важног свеца уз 3 строга обичаја

Друштво

Сутра ово никако не смијете да изговорите: Обиљежавамо важног свеца уз 3 строга обичаја

10 ч

0
Гранични прелаз Градишка

Друштво

Све веће гужве на појединим граничним прелазима

13 ч

0
Полицајац у ФБиХ се јавља на позив

Друштво

Ово може само у БиХ: Назвао полицију да пријаву швалерацију

14 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

07

13

Почело десетодневно примирје између Либана и Израела

07

11

Велики дио Бањалуке остаје у мраку, провјерите да ли је и ваша улица на списку

07

07

Мушкарац из БиХ 20 година подизао пензију покојне супруге

07

00

Два мушкарца тешко повријеђена у одвојеним незгодама

06

57

АТВ јутро, 17.04.2026.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner