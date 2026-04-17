Расте број жртава пуцњаве у Турској: Преминуло дијете

17.04.2026 07:34

Број жртава пуцњаве у средњој школи у Турској порастао је у четвртак на десет, саопштио је синоћ турски министар унутрашњих послова Мустафа Чифтчи.

Према његовим ријечима, у четвртак је у болници преминуо рањени ученик Јусуф Тарик Гул, упркос напорима љекара да му спасу живот.

"Има 13 повријеђених. Шесторо рањених је на интензивној њези. Стање троје од њих је критично", рекао је Чифтчи.

Девет особа, међу њима осморо дјеце, убијено је у пуцњави у средњој школи "Ајсер Чалик" у провинцији Кахраманмараш на југоистоку Турске, а према посљедњим информацијама, још једна особа која се борила за живот у болници преминула је у четвртак.

У нападу је на лицу мјеста, штитећи своје ученике, погинула наставница математике Ајла Кара, и деветоро ученика.

Нападач, четрнаестогодишњи Иса Арас Мерсинли, такође је погинуо у инциденту.

"И он је преминуо. Пуцао је у себе током хаоса. Да ли је то било самоубиство или је он сам себе упуцао током хаоса, тренутно није познато", изјавио је гувернер Кахраманмараша Мукерем Унлуер.

Он је рекао да разлози за напад још нису познати и да се детаљно истражује случај.

Четрнаестогодишњи ученик је у сриједу отворио ватру на двије учионице у средњој школи у Турској, у другој таквој пуцњави у земљи за два дана.

Дошао је у школу наоружан оружјем за које се вјерује да припада његовом оцу, пензионисаном полицајцу, рекао је гувернер Унлуер и додао да је носио пет комада ватреног оружја и седам оквира које је највјероватније узео од оца - бившег полицајца, преноси Танјуг.

