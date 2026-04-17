Погинуо млади фудбалер, утопио се у језеру

Ученик и спортиста средње школе Гровтаун, Елајџа Лемеубл, преминуо је у 17. години након утапања.
Надлежне службе су у суботу увече добиле дојаву о могућем утапању у Вајлдвуд Парк, у округу Коламбија у америчкој држави Џорџија.
Ронилачки тим пронашао је тијело младића у језеру Кларкс Хил у оквиру парка, мање од сат времена након пријаве.
Породица, пријатељи и школски другови опраштају се од талентованог фудбалера, који је већ био одлучио да каријеру настави на колеџу.
"Као да је у питању ноћна мора из које се нисам пробудио", рекао је један од његових саиграча за америчке медије, преноси Курир.
