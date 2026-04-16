Погинуо некадашњи голман Јувентуса и Ливерпула

Тужне вијести стижу из Аустрије – некадашњи репрезентативни голман Александер Манингер изгубио је живот у саобраћајној несрећи, преносе тамошњи медији.
Бивши чувар мреже, који је током богате каријере бранио за великане попут Арсенала, Јувентуса и Ливерпула, преминуо је у 49. години, оставивши дубок траг у европском фудбалу.
Sad news... former goalkeeper Alexander Manninger has passed away. He lost his life in a car accident, reports @skysport. — EuroFoot (@eurofootcom) April 16, 2026
Према информацијама полиције, аутомобил његов нашао се на необезбијеђеном пружном прелазу у општини Нусдорф, гдје је на њега налетела композиција локалне жељезнице. Возило је након судара вучено више стотина метара.
У први мах говорило се да је возач задобио тешке повреде, али је убрзо потом потврђено да је некадашњи голман подлегао посљедицама несреће.
Der österreichische Fußball steht unter Schock: Der frühere Nationalteam-Torhüter Alexander Manninger ist tot. — Sky Sport Austria (@SkySportAustria) April 16, 2026
- Александер Манингер био је изузетан амбасадор аустријског фудбала, како на терену, тако и ван њега. Својом међународном каријером поставио је високе стандарде и инспирисао многе младе голмане - рекао је спортски директор Фудбалског савеза Аустрије Петер Шетел.
Манингер је током богате каријере уписао 33 наступа за Аустрију.
