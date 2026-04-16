Погинуо некадашњи голман Јувентуса и Ливерпула

АТВ
16.04.2026 15:38

Александер Манингер на представљању у Ливерпулу
Фото: Printscreen/Youtube/Liverpool

Тужне вијести стижу из Аустрије – некадашњи репрезентативни голман Александер Манингер изгубио је живот у саобраћајној несрећи, преносе тамошњи медији.

Бивши чувар мреже, који је током богате каријере бранио за великане попут Арсенала, Јувентуса и Ливерпула, преминуо је у 49. години, оставивши дубок траг у европском фудбалу.

Према информацијама полиције, аутомобил његов нашао се на необезбијеђеном пружном прелазу у општини Нусдорф, гдје је на њега налетела композиција локалне жељезнице. Возило је након судара вучено више стотина метара.

У први мах говорило се да је возач задобио тешке повреде, али је убрзо потом потврђено да је некадашњи голман подлегао посљедицама несреће.

- Александер Манингер био је изузетан амбасадор аустријског фудбала, како на терену, тако и ван њега. Својом међународном каријером поставио је високе стандарде и инспирисао многе младе голмане - рекао је спортски директор Фудбалског савеза Аустрије Петер Шетел.

Манингер је током богате каријере уписао 33 наступа за Аустрију.

(Курир)

