Поставила камеру у двориште и остала без даха: Овај призор никада неће заборавити!

Жена из Филаделфије инсталирала је камеру да би пратила штету коју изазивају ракуни у њеном дворишту, није ни слутила какво је језиво изненађење очекује.
У жељи да провјери “крзнене штеточине” прегледала је снимке и ужаснута схватила да се испред њених врата шуњао маскирани мушкарац, у два сата ујутру!
Прије тога, непознати човјек је ходао по њеном трему, а дјеловало је као да покушава да отвори прозор, преноси Дејли Мејл.
Она је алармирала комшије, које нису успјеле да идентификују мушкарца, чије је лице скривала ски-маска.
“Као да је неко злостављао мој простор, тако се осјећам. Не препознајем тог човјека. Не знам шта је радио. Испитивао је прозоре, изгледало је као да нешто покушава”, казала је узнемирена власница.
Један од комшија, Бил Фич, тврди да је исту маскирану особу видио у свом дворишту, усред ноћи.
“Носио је батеријску лампу и тражио начин да уђе”, казао је.
Фич је позвао полицију, али је маскирани мушкарац нестао без трага.
Након бизарних дешавања, житељи овог дјела Филаделфије су уплашени, а ниси хтјели да откривају назив своје улице, страхујући од нежељене пажње.
Фич је признао да осјећа “параноју” и да ноћу оставља кабасте ствари код улазних врата, како би потенцијалном провалнику отежао улаз.
“Закључавамо врата, све проверавамо два пута. Стварно имам осјећај да ће се вратити", рекао је.
По закону Пенсилваније, узурпирање приватне имовине, укључујући куће и дворишта, сматра се прекршајем. Казне за овакво понашање могу бити до 25.000 долара.
Полиција је покренула истрагу и покушава да идентификује маскираног мушкарца.
