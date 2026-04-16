Logo
Large banner

Поставила камеру у двориште и остала без даха: Овај призор никада неће заборавити!

Аутор:

АТВ
16.04.2026 15:32

Коментари:

0
Провалник у Филаделфији
Фото: Youtube/ABC 7 Chicago

Жена из Филаделфије инсталирала је камеру да би пратила штету коју изазивају ракуни у њеном дворишту, није ни слутила какво је језиво изненађење очекује.

У жељи да провјери “крзнене штеточине” прегледала је снимке и ужаснута схватила да се испред њених врата шуњао маскирани мушкарац, у два сата ујутру!

"Не препознајем тог човјека"

Прије тога, непознати човјек је ходао по њеном трему, а дјеловало је као да покушава да отвори прозор, преноси Дејли Мејл.

Она је алармирала комшије, које нису успјеле да идентификују мушкарца, чије је лице скривала ски-маска.

“Као да је неко злостављао мој простор, тако се осјећам. Не препознајем тог човјека. Не знам шта је радио. Испитивао је прозоре, изгледало је као да нешто покушава”, казала је узнемирена власница.

Нестао без трага

Један од комшија, Бил Фич, тврди да је исту маскирану особу видио у свом дворишту, усред ноћи.

“Носио је батеријску лампу и тражио начин да уђе”, казао је.

Фич је позвао полицију, али је маскирани мушкарац нестао без трага.

Након бизарних дешавања, житељи овог дјела Филаделфије су уплашени, а ниси хтјели да откривају назив своје улице, страхујући од нежељене пажње.

"Све провјеравамо два пута"

Фич је признао да осјећа “параноју” и да ноћу оставља кабасте ствари код улазних врата, како би потенцијалном провалнику отежао улаз.

“Закључавамо врата, све проверавамо два пута. Стварно имам осјећај да ће се вратити", рекао је.

По закону Пенсилваније, узурпирање приватне имовине, укључујући куће и дворишта, сматра се прекршајем. Казне за овакво понашање могу бити до 25.000 долара.

Полиција је покренула истрагу и покушава да идентификује маскираног мушкарца.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

43

Министарство здравља: Дринић поново обмањује јавност клеветањем министра Шеранића

16

41

Ови хороскопски знакови мрзе када ствари не иду по њиховом

16

36

Ово може само у БиХ: Назвао полицију да пријаву швалерацију

16

29

Бернардо Силва напушта Сити и прелази у Јувентус

16

26

Макрон поручио тинејџерима: Искључите телефоне и читајте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner