Перез ушао у свлачионицу, избацио једног играча па очитао буквицу играчима

Флорентино Перез наводно је ушао у свлачионицу Реал Мадрида одмах након испадања из Лиге шампиона како би играчима рекао шта мисли о сезони.
Према писању шпанских медија, предсједник Реала био је бијесан након елиминације те је играчима одржао говор у којем је поручио да је сезона неуспјех.
Фудбалски портал Гол (Goal) подијелио је са својих милион пратилаца на Инстаграму информације о ситуацији која се наводно догодила након испадања Реала из Лиге шампиона (1:2, 3:4 против Бајерна).
Истиче се да је Арди Гулеру (Arda Güler) поручио: „Ти изађи, немој гледати шта ће се сада догодити.“ Након тога двоструки стријелац на јучерашњој утакмици виђен је како сам одлази, док су иза затворених врата услиједиле оштре ријечи.
У говору играчима, Перез је, како се наводи, поручио:
„Једна сезона без трофеја је неуспјех, двије су неподношљиве. Хвала вам на данашњем труду, али сезона је потпуно разочарање. Играти за Реал Мадрид је привилегија, али и велика обавеза. Многи од вас нису је испунили. Барем завршите првенство достојанствено.“
Реал је сасвим близу тога да заврши сезону празних руку. Одавно је елиминисан из Купа краља, а сада више није ни у Лиги шампиона.
Што се шпанског првенства тиче, тренутно заостаје девет бодова за водећом Барселоном.
