Народ прича: Злочин у Чардаку

16.04.2026 18:00
Биљана вас овог петка води у Чардак надомак Дервенте, мјесто гд‌је се на Васкрс 1992. године догодио монструозан злочин , и доноси приче народа који памти, свједочи и не заборавља.

На Васкрс 26. априла 1992. године у малом насељу Чардак надомак Дервенте догодио се монструозан злочин. У васкршњем покољу у само једном дану убијено је на десетине невиних српских цивила. Док су једне убијали само зато што су имали српско име и презиме, друге су одводили у логор и најсвирепије мучили.

Сјећања преживјелих леде крв у жилама, а њихове приче нису само свједочанства о страшним злочинима над Србима, већ обавеза и дужност свих нас да свијет зна истину.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.

Више из рубрике

pr id parla

Емисије

ПарлАТВмент: Дани студената бањалучког Универзитета

4 ч

0
Битно: Шта доноси промјена власти у Мађарској?

Емисије

Битно: Шта доноси промјена власти у Мађарској?

1 д

0
Битно: О сусрету Саве Минића и Драшка Станивуковића у Кући Милановића

Емисије

Битно: О сусрету Саве Минића и Драшка Станивуковића у Кући Милановића

2 д

0
ТВ Емисија: Разговор Минића и Станивуковића

Емисије

ТВ Емисија: Разговор Минића и Станивуковића

2 д

0

Меси купио фудбалски клуб!

Инфлуенсер прозвао Станивуковића због сјече стабала на Врбасу: Па је*о ја мајку, ко сте ви људи?

Цеца помогла да се роди! Јован Пејић јавно проговорио: Ја сам дијете из епрувете

Отворен сајам туризма у Бијељини

Колико ће коштати нови вртић у Градишци?

