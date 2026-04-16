Народ прича: Злочин у Чардаку

Извор:
АТВ
Биљана вас овог петка води у Чардак надомак Дервенте, мјесто гдје се на Васкрс 1992. године догодио монструозан злочин , и доноси приче народа који памти, свједочи и не заборавља.
На Васкрс 26. априла 1992. године у малом насељу Чардак надомак Дервенте догодио се монструозан злочин. У васкршњем покољу у само једном дану убијено је на десетине невиних српских цивила. Док су једне убијали само зато што су имали српско име и презиме, друге су одводили у логор и најсвирепије мучили.
Сјећања преживјелих леде крв у жилама, а њихове приче нису само свједочанства о страшним злочинима над Србима, већ обавеза и дужност свих нас да свијет зна истину.
'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.
