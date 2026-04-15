Битно: Шта доноси промјена власти у Мађарској?

Извор:

АТВ

15.04.2026 19:30
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о томе шта доноси промјена власти у Мађарској - Републици Српској и Србима, Босни и Херцеговини, Европи и Европској унији, свијету?

Говоримо о политичкој, економској, безбједносној, вриједносној димензији побједе Петера Мађара и пораза Виктора Орбана.

За Битно говоре: Жељко Јањетовић, амбасадор БиХ у Мађарској 2012-2015, Жарко Марковић, замјеник уредника 'Гласа Српске', Немања Ковачевић, помоћник министра за међународну сарадњу у Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске, Велизар Антић, политички аналитичар и Сеад Турчало, декан Факултета политичких наука у Сарајеву.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Андреа Јаглица.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

