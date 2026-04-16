Мистериозна смрт на Велики петак надомак Бањалуке: Обдукција открила тешке повреде

16.04.2026 18:39

Налази обдукције тијела мушкарца пронађеног прије шест дана у Поткозарју код Бањалуке указују да се не ради о природној смрти, потврдио је за БЛ портал директор Завода за судску медицину Републике Српске Жељко Каран.

Према нашим незваничним сазнањима, ријеч је о Недељку Карановићу (1963), чије тијело је пронађено на Велики петак, 10. априла ове године, у јутарњим часовима, у његовој породичној кући, гд‌је је, како сазнајемо, живио сам. Првобитно се сумњало да је у питању природна смрт, али је захваљујући реакцији мртвозорника накнадна обдукција потврдила његове сумње.

Како је навео патолог Жељко Каран, код преминулог су утврђене изузетно тешке повреде у пред‌јелу грудног коша.

„То природна смрт дефинитивно није. Он има тешке повреде грудног коша, при чему има вишеструки прелом грудне кости и дословно смрскана ребра. Када се све преброји, има око 40 ломова ребара“, рекао је Каран за БЛ портал.

Према његовим ријечима, такве повреде најчешће настају усљед д‌јеловања јаке силе.

„Ја типујем да је то притисак неке тупе механичке силе и то интензиван притисак. Такве повреде се јако уклапају у прегажење моторним возилом“, појаснио је Каран.

Међутим, кључни проблем у овом случају је мјесто проналаска тијела.

„Проблем је у томе што је тијело нађено у кући. То отвара питање да ли је ријеч о прегажењу након којег је неко тијело донио и оставио у кући“, рекао је он.

Каран је истакао да на тијелу нису пронађени трагови који би указивали на борбу или покушај одбране.

„Нема повреда главе, карлице ни доњих екстремитета, нити такозваних одбрамбених повреда по рукама“, навео је он, додајући да ће коначне одговоре дати даља истрага.

Говорећи о процјени времена смрти, Каран је нагласио да се оно не може прецизно утврдити самом обдукцијом.

„Вријеме смрти се не процјењује на обдукцији, јер на то утичу помјерање тијела и микроклиматски услови. То се одређује оквирно на основу података када је особа посљедњи пут виђена жива“, објаснио је.

У оквиру обдукције узети су и узорци за додатне анализе.

„Рутински су узети узорци за ДНК анализу, као и за алкохол, наркотике и психоактивне супстанце. Ти резултати још нису готови“, рекао је Каран.

Он је додао да, према његовој процјени, није вјероватно присуство наркотика, али да постоји могућност да ће налаз показати присуство алкохола.

„Видјећемо шта ће показати токсиколошки налази, али ја не очекујем наркотике, док је алкохол могућ“, закључио је Каран.

Истрага о овом случају је у току, а више детаља биће познато након комплетирања свих налаза и вјештачења.

