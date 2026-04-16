Стари гастарбајтер описао колико се живот у Њемачкој промијенио: "Ја сам ту од осамдесетих, сад ме саслушајте"

Посљедњих деценија велики број грађана Хрватске одлучио је да срећу потражи изван граница земље. Најчешће одредиште биле су Њемачка и Аустрија, али и друге западноевропске земље у које су људи одлазили у потрази за бољим условима живота, стабилнијим пословима и уређенијим системом. Иако се посљедњих година тренд исељавања донекле смањио, у тим земљама и даље живи велики број Хрвата.
Ипак, живот у иностранству није увијек онакав каквим га многи замишљају. Иза виших плата често се крију високи трошкови живота, строга правила и обавезе које многима представљају озбиљан финансијски и административни изазов, па стога многи све чешће размишљају о повратку у Хрватску.
У посљедње време на форумима и на друштвеним мрежама на којима постоје групе које окупљају наше људе у дијаспори, све чешће долази до поређења "некадашњег" и "данашњег" стандарда у западноевропским земљама, посебно у Њемачкој.
Управо таква расправа отворила се на Фејсбук страници "Балканци у Њемачкој", гдје је један корисник подстакао занимљиву тему о промјенама животног стандарда кроз деценије. Он је поставио питање: "Да ли се драстично промијенила Њемачка од периода кад је валута била њемачка марка у односу на данашњи евро? Има ли вас који сте дуже овдје да сазнамо, јер сви причају, а нису били ту", написао је.
Његова објава врло брзо је изазвала велики број коментара и подстакла носталгију и сјећања оних старијих, али и оштра поређења данашњег и некадашњег времена. Многи су се сложили да се животни стандард значајно промијенио, те да су трошкови данас осјетно виши у односу на раздобље њемачке марке.
Један од корисника који тврди да у Њемачкој живи од 1981. године написао је: "Живот је много скупљи у еврима него у маркама. У осамдесетима је човјек могао сам да ради и издржава породицу, па чак и да иде на годишњи одмор. Мој стан од 74 квадрата био је 456 марака, плата 3.000 плус дјечји додатак. Бензин је био 91 фенинг. За 50 марака могла су да се напуне цијела колица у Алдију или Пенију. За 100 марака требала су још једна колица", написао је.
Други коментатори додатно су потврдили његову причу. Један корисник присетио се раних осамдесетих и цијена које су, како каже, данас незамисливе: "Сјећам се тог времена. Могао си 1980. године да купиш Мерцедес 200Д за 26.000 до 28.000 марака нов. Цигарете Малборо биле су 1,49 марака", док је трећи додао: "Ово данас нажалост није ни 'н' од Њемачке из осамдесетих и почетком деведесетих. Оних 2.600 марака тада је вриједило као данашњих 6.000, ако не и 7.000 евра."
Неки од коментара истицали су и колико се радило и зарађивало у то вријеме, наглашавајући да је новац имао другачију вриједност и да се лакше долазило до уштеђевине.
"Ја сам у мају 1980. први пут дошао у Њемачку. Ма за једну суботњу дневницу од 12 сати по 18 марака, која се исплаћивала у кешу, живио сам као лорд цијелу недјељу, плата остајала нетакнута. Плус што је сваки дан могао да ради прековремено ко је хтио да ради, новца је било као у причи, а био је вриједан, поготово кад се отишло у Југославију, 100 марака ниси могао да потрошиш колико год да си частио друштво."
"Значи, могао си од плате да платиш 6 кирија са струјом, то је као данас 7.000 евра да имаш плату, а данас плата 2.500 максимално, ето ти размјере… Ја сам 1993. могао да платим кирију радећи 4 дана", додао је корисник.
Сличну причу испричао је и један човјек који је у дијаспори од 1971. године.
"Наравно да се много тога промијенило. Ја сам од 1971. у дијаспори. Није се само Њемачка промијенила, већ и друге земље. Наравно да цијене расту, то је свуда. Али је жалосно што многи користе те земље зарад незапослености итд. Тако да ми који радимо поштено и гледамо дијаспору као и нашу домовину испаштамо због таквих појединаца. Не даје земља, већ се нама узима од пореза", написао је.
У расправи су се могла прочитати и мишљења да се промијенила не само валута него и цјелокупни друштвено-економски систем.
"Дошао 2018. и већ сад могу рећи да иде у три лијепе, брзински… Исламизује се пуном паром. Некоме је у интересу да уништи Европу. И сам сам муслиман (да ме не схватите погрешно), али ово, ово је зло за све нас. У будућности (било кад), рат је неизбјежан", закључио је.
