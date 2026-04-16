Док свијет гледа Хормушки мореуз, Кина блокира важну поморску руту

16.04.2026 17:27

Сателитски снимци које је добио Ројтерс показују да Кина користи бродове и плутајућу баријеру како би пооштрила контролу над улазом у Скарборо Шол у Јужном кинеском мору, усред растућих тензија са Филипинима око спорног подручја.

Скарборо Шол је једно од најспорнијих поморских подручја у Азији, а неке дипломате и аналитичари страхују да би дуготрајне тензије могле ескалирати у оружани сукоб.

Присуство четири рибарска брода, патролног брода кинеске морнарице или обалске страже и нове плутајуће баријере долази у тренутку када Филипини шаљу сопствене бродове обалске страже и рибарске чамце да подрже своје рибаре, које често тјерају веће кинеске патроле, извијестио је Ројтерс.

Фотографије снимљене 10. и 11. априла приказују рибарске бродове усидрене дуж улаза у плићак, док видео од 11. априла приказује плутајућу баријеру која се протеже преко њега.

Фирма Вантор, која пружа сателитских снимака, навела је да се непосредно изван улаза назире пловило које вјероватно припада кинеској морнарици или обалној стражи.

Кинеско министарство одбране није одмах одговорило на Ројтерсов упит за коментар о распоређивању снага на улазу у гребен и разлозима за такву одлуку.

Традиционално богато риболовно подручје

Скарборо Шол, традиционално богато рибарско подручје, налази се у потпуности унутар економске зоне Филипина, али Кина такође полаже право на њега као своју територију.

Прошле године Кина тамо је одобрила успостављање националног резервата природе, што је узнемирило филипинске сигурносне званичнике, који су тај потез назвали "очитим изговором за окупацију".

Баријера дуга 352 метра

Џеј Таријела, портпарол филипинске обалске страже, изјавио је у сриједу за Ројтерс да је кинеска влада 10. и 11. априла на улазу поставила плутајућу баријеру дугу 352 метра.

- Шест бродова кинеске обалске страже примећено је унутар гребена, а још три су примијећена напољу, очигледно ометајући улаз у БДМ - рекао је он, користећи филипински назив за гребен, Бајо де Масинлок. Кина га зове острво Хуангјан.

Иако је филипинска обалска стража у прошлости пробила такве баријере, Таријела је рекао да је кинеска страна изгледа уклонила посљедњу током викенда, али филипинска морнарица каже да наставља патроле.

- Наша процјена, заснована на прошлим искуствима, јесте да увијек реагују са сумњом када прате групу филипинских рибарских бродова - додао је Таријела.

Портпарол филипинске морнарице Рој Тринидад рекао је у уторак да је десет бродова кинеске обалске страже примијећено на гребену од 5. до 12. априла.

Суверенитет никада није успостављен

Упркос споровима, суверенитет над гребеном није ријешен и подручје је под контролом Пекинга, иако Филипини и даље покушавају да дјелују тамо. Кина је присутна од 2012. након сукоба, док Манила тврди да дио кинеских бродова чини поморска милиција, што Пекинг негира.

У јануару су Филипини и САД одржали заједничку поморску вјежбу у близини гребена. Војна сарадња је ојачана током мандата предсједника Фердинанда Маркоса Млађег, као одговор на све веће кинеско присуство у Јужном кинеском мору.

"Кина би могла да искористи америчку преокупацију Ираном и Ормузом"

Овог мјесеца, хиљаде војника из обе земље спремне су да започну велике вежбе широм филипинског архипелага, укључујући и провинцију Замбалес, чија је обала удаљена око 120 наутичких миља од Скарборо Шола.

Дипломате кажу да се вјежбе и шире тензије пажљиво прате из страха да би Кина могла да искористи перцепцију да су САД преокупиране сукобом са Ираном и напорима да се поново отвори витални Ормуски мореуз.

Прекретница из 2016. године, коју је донео Стални арбитражни суд о разним питањима Јужног кинеског мора, била је у корист Маниле, али је успостављање суверенитета над Скарборо Шолом било ван њене надлежности.

Суд је пресудио да је блокада Пекинга прекршила међународно право јер је то традиционално риболовно подручје за неколико земаља, укључујући Кину, Филипине и Вијетнам.

