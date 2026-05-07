Папа Лав назвао банку, службеница му спустила слушалицу

07.05.2026 11:08

Папа Лав
Фото: Таnjug/AP Photo/Gregorio Borgia

Отприлике два мјесеца након што је кардинал Роберт Франсис Превост, родом из Чикага, постао папа Лав Четрнаести, назвао је своју банку у домовини.

Ову анегдоту прошле седмице испричао је његов блиски пријатељ, велечасни Том Макарти, на окупљању католика у Нејпервилу у америчкој савезној држави Илиноис, пише "Њујорк тајмс".

Неуспјешан позив банци

Нови папа представио се као Роберт Превост и рекао да жели да промијени свој телефонски број и адресу у евиденцији банке, испричао је велечасни Макарти.

Папа је затим тачно одговорио на сва сигурносна питања.

Међутим, службеница из банке рекла му је да то није довољно те да ће морати лично да дође у пословницу.

"Чујте, то никако нећу моћи да урадим", препричао је Макарти растућу фрустрацију новог папе, на шта се публика насмијала, како се види на снимку подијељеном на друштвеним мрежама. "Одговорио сам вам на сва сигурносна питања."

Службеница се извинила, а папа је тада покушао са другачијим приступом.

"Ја сам папа Лав"

"Да ли би вам ишта значило када бих вам рекао да сам ја папа Лав?", упитао је, према ријечима велечасног Макартија.

Након тога му је спустила слушалицу.

Чак и док воде више од милијарду католика широм свијета и живе у позлаћеном сјају окружени непроцјењивом умјетношћу, папе се понекад, случајно или намјерно, могу уплести у свакодневне заврзламе.

У прва 24 часа свог понтификата 2013. године, папа Фрањо је, као гест понизности према клеру, инсистирао на томе да сам плати свој хотелски рачун и преузме пртљаг.

Папа Лав потиче из скромне породице из Долтона, малог предграђа недалеко од Чикага. Прије него што је прије готово годину дана изабран за папу, служио је као бискуп у Перуу те на утицајном положају у Ватикану.

Причу потврдио папин пријатељ

Велечасни Макарти потврдио је у имејлу да је прича о проблемима са банком истинита. Испричао ју је на едукативном сусрету за мушкарце и д‌јечаке у цркви у Нејпервилу, говорећи о свом пријатељству са папом Лавом.

Макарти је познати свештеник међу католицима на јужној страни Чикага, августинац и водитељ у средњој школи Свете Рите од Касије.

Папу Лава први пут је срео осамдесетих година у Чикагу, гд‌је су обојица одрасли у сличним радничким четвртима. Посјетио га је и у Ватикану.

Проблем ријешен "преко везе"

Портпарол Ватикана није одмах одговорио на упит за коментар о овом догађају. Проблем је на крају ријешен интервенцијом другог свештеника који је имао везу са предсједником банке, рекао је Макарти, преноси Телеграф.

Шта се догодило са службеницом која је прекинула позив најпознатијем клијенту банке, није познато.

"Можете ли да замислите да останете запамћени као жена која је спустила слушалицу папи?", закључио је Макарти.

