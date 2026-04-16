Ови хороскопски знакови мрзе када ствари не иду по њиховом

16.04.2026 16:41

Фото: pexels/Mcphotographer

Неки људи немају проблем да прихвате да ствари не иду увијек по плану, али постоје и они којима је тешко да прихвате да немају посљедњу ријеч.

Према астрологији, одређени хороскопски знаци су посебно лоши у решавању ситуација које су ван њихове контроле или када неко други доноси одлуке умјесто њих.

Лав

Лавови воле да осјећају да имају контролу и да се њихов глас поштује. Када ствари не иду по њиховом, лако се фрустрирају јер им је тешко да прихвате да је неко други главни.

Ован

Овнови су импулсивни и навикли да брзо постижу оно што желе. Зато се посебно нервирају када наиђу на препреке, чекање или туђе противљење њиховим плановима.

Бик

Бикови су веома тврдоглави и тешко им је да промјене мишљење када се једном за нешто одлуче. Ако ствари крену у другом правцу, то их може озбиљно избацити из равнотеже.

Шкорпија

Шкорпије не воле да губе контролу и не могу да поднесу када нешто иде супротно њиховим очекивањима. Иако то можда неће одмах показати, заиста ће их погодити када није по њиховом.

Јарац

Јарци имају јасне стандарде и воле да ствари иду по плану. Када други не слиједе њихов начин рада или уносе хаос, постају веома несрећни.

Дjевица

Дjевице воле ред, организацију и осjећај да све иде добро. Када им неко поремети план или игнорише њихов приступ, тешко им је да сакрију своју фрустрацију.

Прочитајте више

Планета Марс

Занимљивости

Венера доноси "магију", а Марс акцију: Некима се живот мијења из коријена

6 ч

0
Мај пуни новчанике: За ова 4 знака спрема се незапамћен финансијски преокрет

Занимљивости

Мај пуни новчанике: За ова 4 знака спрема се незапамћен финансијски преокрет

9 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Када ствари крену лоше, они нађу излаз: Да ли сте међу овим знаковима?

12 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 16. април: Шта вам звијезде поручују?

12 ч

0

Више из рубрике

Пчеле у Израелу

Занимљивости

Десетине хиљада пчела преплавило Израел

3 ч

0
Планета Марс

Занимљивости

Венера доноси "магију", а Марс акцију: Некима се живот мијења из коријена

6 ч

0
Мај пуни новчанике: За ова 4 знака спрема се незапамћен финансијски преокрет

Занимљивости

Мај пуни новчанике: За ова 4 знака спрема се незапамћен финансијски преокрет

9 ч

0
Попила 14 текила на крузеру па пала: Суд одлучио да треба да добије одштету

Занимљивости

Попила 14 текила на крузеру па пала: Суд одлучио да треба да добије одштету

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

51

Меси купио фудбалски клуб!

19

47

Инфлуенсер прозвао Станивуковића због сјече стабала на Врбасу: Па је*о ја мајку, ко сте ви људи?

19

34

Цеца помогла да се роди! Јован Пејић јавно проговорио: Ја сам дијете из епрувете

19

32

Отворен сајам туризма у Бијељини

19

30

Колико ће коштати нови вртић у Градишци?

