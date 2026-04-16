Министарство трговине реаговало због изјава Бранка Блануше

У циљу истинитог информисања јавности, а поводом нетачних и тенденциозних изјава предсједника СДС-а Бранка Блануше да акциза на дизел гориво износи 0,30 КМ, уз обрачун ПДВ-а на тај износ, а да се Република Српска одриче само дијела тог износа, Министарство трговине и туризма Републике Српске дужно је да још једном разјасни чињенице, саопштило је ово министарство.
- Законом о акцизама у БиХ, конкретно чланом 17. глава IV, прописано је да се акциза на нафтне деривате плаћа по литру и то за дизел гориво и остала гасна уља у износу од 0,30 КМ по литру. Наведени износ акцизе не припада у цијелости Републици Српској, већ се распоређује између Републике Српске и ФБиХ, у складу са коефицијентима који се утврђују на кварталном или мјесечном нивоу. Према важећим расподјелама, Републици Српској припада 34 одсто од тог износа, односно 0,10 КМ по литру - саопштили су.
Навели су да се управо из тог дијела прихода Влада Републике Српске одрекла кроз Одлуку о директној подршци усљед поремећаја на тржишту нафтних деривата, како би ублажила ударе на грађане и привреду.
- Посебно је забрињавајуће што се у јавности поново пласирају нетачне интерпретације, иако је ова информација више пута јасно и прецизно саопштена. Очигледно је да поједини критичари ове мјере или не разумију чињенице, или их свјесно игноришу, не прихватајући аргументе који су више пута изнесени - истакли су.
Министарство ће наставити да благовремено и транспарентно информише јавност, али и да реагује на свако довођење грађана у заблуду, закључили су у реаговању.
